Per il Commissario Europeo agli Affari Economici,, i Paesi che si rifiutano di accogliere idevono sapere che rischiano di vedersi tagliare i contributi Ue. Per, che ha espresso la sua opinione in un'intervista a BfMTV, si tratta di una questione di "responsabilità"e chi non darà prova di solidarietà nei confronti dei"dovrà pagarne le spese".Il Commissario ha aggiunto che il Bilancio comune europeo, varato da Francia e Germania,va in questa direzione.(Di lunedì 25 giugno 2018)