I rider non entrano nel decreto dignità

'C'è un tizio per terra e non sembra felice' - la radiocronaca della fidanzata è tutta da ridere : #WorldCup pic.twitter.com/fOIUKsMLus - lightningstarr , @lightningstarr, 18 giugno 2018 Queste ed altre esilaranti informazioni fanno parte della cronaca - via Whatsapp - che una ragazza ha fatto al ...

Ballottaggi delle Comunali - Silvio Berlusconi non può ridere : Claudio Scajola sindaco a Imperia - la vendetta : 'Ho vinto da solo contro il resto del mondo, il modello Imperia dev'essere un esempio per il Paese', ha esultato il nuovo sindaco assestando un colpo non da poco anche allo stesso Toti, che fin'ora ...

Lazio - Milinkovic : 'Non penso al futuro. L'interesse della Juve? Mi fa sorridere' : Sorride sotto i baffi, Sergej Milinkovic. La sconfitta per 2-1 con la Svizzera nella seconda giornata dei Mondiali del Gruppo E non gli ha levato il buonumore. L'oggetto del desiderio di molti top ...

La regione Lazio dice addio al cottimo per i rider. Zingaretti : "Di Maio non impugni la legge" : La sua giunta ci ha lavorato per oltre un mese e mezzo. E ora che la nuova proposta di legge a tutela dei rider è realtà, il presidente della regione Lazio Nicola Zingaretti non vuole che che il governo ne rallenti l'iter: "Noi ci auguriamo che il governo non solo non la impugni. Una volta approvata può rimanere in vigore, perché abbiamo lavorato affinché si rispettasse l'idea di lavoro come competenza di ...

Caso rider - Luigi Di Maio annuncia trattativa con le aziende : “Non accettiamo ricatti - sarà guerra al precariato” : Il ministro del Lavoro, Luigi Di Maio, annuncia un tavolo di concertazione con le aziende della Gig Economy, le quali si sono dette disponibili a discutere di tutele per i propri lavoratori. "Se poi il tavolo non dovesse andar bene interverremo con la norma che avevamo progettato. Non accettiamo ricatti, faremo la guerra al precariato".Continua a leggere

Lavoro : Ascom Padova - lo Stato ha dovere di non abbandonare i rider (2) : (AdnKronos) - (Adnkronos) - “L’imperativo di questi giganti del web – aggiunge il presidente dell’Ascom – sembra essere quello di non pagare le tasse e, pur di raggiungere il loro obiettivo, negano persino l’evidenza. Tutto questo a fronte delle norme, burocraticamente drammatiche, alle quali sono s

Lavoro : Ascom Padova - lo Stato ha dovere di non abbandonare i rider : Padova, 18 giu. (AdnKronos) - “Nei diritti da riconoscere ai cosiddetti rider, noi stiamo con chi vuole anche per loro forme contrattuali certe”. Prende posizione il presidente dell’Ascom Confcommercio di Padova, Patrizio Bertin, sulla questione delle tutele dei ragazzi che, borsone in spalla, provv

rider - Di Maio fa bene a intervenire ma non sono solo loro i precari : C’erano molte notizie degne di commento in questi giorni. Ad esempio, anche se in pochi se ne sono accorti, c’è stato un papa che, tra una critica alle coppie omosessuali e all’aborto selettivo, ha incredibilmente sdoganato l’infedeltà: e non solo maschile, anche femminile, qualcosa di veramente rivoluzionario per una Chiesa che ha sembra esaltato l’immagine di una donna silenziosa e fedele. Ma non c’è dubbio: ...

