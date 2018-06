Vuoi prendere un animale domestico? Scopri quale fa per te

vanityfair

: Il traditore tradisce ancora. KIM TAEHYUNG VUOI PRENDERE COMPLETAMENTE IL SUO POSTO O NO, LEVALO DI TORNOOO O O O OO - _Young_homie : Il traditore tradisce ancora. KIM TAEHYUNG VUOI PRENDERE COMPLETAMENTE IL SUO POSTO O NO, LEVALO DI TORNOOO O O O OO - keanhostgdr : RT @northostgdr: kean ma a chi vuoi prendere in giro con quella faccia come fai ad essere malvagio -

(Di domenica 24 giugno 2018) I numeri parlano chiaro. Secondo gli ultimi dati Eurispes, tre italiani su 10 ospitano tra le loro mura almeno un. Cani, gatti, uccelli, pesci, criceti, conigli e tanti altri ancora. La loro compagnia sembra essere diventata irrinunciabile: allevia lo stress, rende felici anziani e bambini. E spesso gli animali diventano veri e proprio membri della famiglia. Ma prima di scegliere un, oltre ai nostri desideri affettivi, dobbiamo tener presente i suoi bisogni. Come lo spazio che abbiamo a disposizione per ospitarlo, il tempo da dedicargli, le risorse economiche per tutelare la sua salute. Inoltre ogni– e ogni razza – ha un suo carattere. Ed è importante valutare attentamente ogni aspetto prima di compiere una decisione così importante. Si tratta infatti un compagno, molto spesso, per la vita. Un impegno che prendiamo anche ...