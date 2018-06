“Divento papà!” L’annuncio social del vip manda in tilt i fan “Aiutatemi con il nome”

caffeinamagazine

(Di domenica 24 giugno 2018) Al momento non è dato sapere il sesso del bebè, tuttavia è già partito il sondaggio suiin cui si chiede ai fan di dare dei suggerimenti sul nome del nascituro o nascitura. Quello che è certo, quindi, è che Giuliano Sangiorgi dei Negramaro si prepara a diventare padre. Il cantante avrà presto un figlio dalla compagna Ilaria Macchia. In un’intervista rilasciata lo scorso novembre a Vanity Fair, Sangiorgi si era detto pronto a conoscere le gioie della paternità: “Ilaria e io ne parliamo da un po’. Ma il dubbio è: io mi dico che lo voglio ma lo sento davvero questo desiderio o potrei vivere tutta la vita così? Non lo so. So solo che siamo pronti”. L’annuncio della lieta notizia è stato pubblicato dalla pagina Facebook ufficiale dei ‘Negramaro’. Per condividere questa gioia con i fan, la band ha postato una foto di Giuliano Sangiorgi con il volto ...