Via al vertice delle illusioni «Solo una riunione di lavoro»

Petrolio - al Via il vertice OPEC. Aumento della produzione in vista? : Teleborsa, - Petrolio in fibrillazione nel giorno dell'atteso vertice OPEC . Oggi, 22 giugno, i membri dell'Organizzazione dei Paesi esportatori di Petrolio si riuniranno a Vienna insieme ad alcuni ...

Migranti - al Via il vertice Macron-Conte a Parigi. “Dall’Italia la proposta di creare hotspot nei Paesi d’origine” : È iniziato il pranzo di lavoro a Parigi fra il presidente francese Emmanuel Macron e il neo premier italiano Giuseppe Conte. Dopo il durissimo scontro avvenuto nei giorni scorsi per il caso Aquarius, i due leader tentano ora di ricostruire il dialogo a partire da una simbolica stretta di mano all’Eliseo. Sul tavolo uno dei temi più scottanti per l’Ue e per il governo M5s-Lega: la gestione dei flussi migratori. Con l’Italia che, ...

Aquarius : Macron non si scusa - Conte orientato a rinViare il vertice - : Roma chiede le scuse a Parigi dopo l'attacco sulla gestione del caso della nave con a bordo i migranti. Il presidente francese: "Non posso dare ragione a chi provoca, a chi caccia una nave davanti ...

Aquarius - tensione Italia-Francia : Il Premier Conte orientato a rinViare il vertice di Parigi : 21:40 - Stando a voci di corridoio provenienti da Palazzo Chigi, il Premier Conte sarebbe orientato ad annullare la visita a Parigi in programma per venerdì prossimo. Le parole di oggi di Macron - che non si è scusato, ma anzi ha rilanciato - non sono piaciute per niente ai membri del Governo italiano. Si attendono comunicazioni ufficiali da Palazzo Chigi sul tema.Aquarius, Macron non chiede scusa all'Italia18.00 - Dopo la nota arrivata ...

ITALIA VS FRANCIA : CRISI SUL CASO AQUARIUS/ Conte rinVia vertice con Macron : “non ci sono le condizioni” : ITALIA vs FRANCIA: CASO migranti AQUARIUS apre la CRISI istituzionale dei due Paesi. Salta vertice ministri Economia, Conte “senza scuse non andrò venerdì a Parigi” ma Macron non si scusa(Pubblicato il Wed, 13 Jun 2018 20:50:00 GMT)

Aquarius - Tria annulla il Viaggio a Parigi : a rischio vertice Merkel-Macron-Conte : Il ministro dell'Economia avrebbe dovuto incontrare a Parigi il suo omologo francese, Bruno Le Maire, alla luce degli ultimi sviluppi sulla vicenda dei migranti. Confermata invece la visita a Berlino ...

Cina : al Via il vertice Sco - "l'anti-G7" : 15.32 I leader dei Paesi della Shanghai Coo Cooperation Organization (Sco) sono a Qingdao, nella Cina meridionale, per il vertice dell'Alleanza regionale di cui fanno parte Cina, Russia e quattro repubbliche centro-asiatiche (Kazakistan, Kirghizistan, Tagikistan e Uzbekistan). Dallo scorso anno, figurano anche India e Pakistan. Tra i leader giunti in Cina, occhi puntati sul presidente russo, Putin. Tema del vertice è la cooperazione nella ...

G7 - al Via il vertice all'insegna della tensione. Occhi puntati sui dazi : Al via nella giornata di oggi a La Malbaie, nel Quebec, il vertice del G7. Secondo dell'era Trump, e banco prova internazionale per il premier italiano Giuseppe Conte, ancora una volta appare ...

Governo - si tratta ancora : è l'ultima prova. Via al vertice Salvini-Di Maio : Sul tavolo adesso per la formazione di un Governo politico c'è la proposta dei Cinquestelle: Conte premier ma il professor Savona non più all'Economia. Intanto il Presidente della Repubblica ...

Allegri-società - finito dopo 3 ore il vertice : Max va Via senza parlare : Questa mattina a Torino potrebbe nascere la Juve del futuro. Nella nuova sede alla Continassa, alle 9.05 è cominciato il vertice tra il tecnico Massimiliano Allegri, l'a.d. della Juve Beppe Marotta, ...

M5S e Lega trattano sulla flat tax - al Via nuovo vertice Salvini-Di Maio : La Lega spinge per un nome terzo, una specie di Giacinto della Cananea di destra, il M5S non vuole invece un nome alla Monti e preferirebbe un personaggio dalla caratura più politica.

Di Maio-Salvini a Milano - al Via il vertice al Pirellone : Nessuna risposta "politica" ai giornalisti da parte di Salvini al suo arrivo. In attesa dei leader, il tavolo tecnico era già stato avviato. Per la Lega partecipano Roberto Calderoli, Nicola Molteni, ...