Uil | Barbagallo rieletto segretario | il ballo del sindacalista sul palco del congresso

Uil - Barbagallo rieletto segretario : 15.06 Carmelo Barbagallo è stato rieletto all'unanimità segretario generale della Uil, per il secondo mandato di quattro anni alla guida del sindacato. "Grazie per questa fiducia, è ben riposta. Sento l'energia necessaria per portare avanti questo compito", le sue prime parole. "La Uil è ancora qui e detta l'agenda economica e politica di questo Paese. Siamo destinati a diventare il primo sindacato", ha aggiunto. A Di Maio:"I giovani corrono ...

Bankitalia - Barbagallo - Uil - : "Lavoro e cuneo fiscale priorità per rilanciare economia" : Creare posti di lavoro e opportunità per i giovani, per far si che non prosegua la fuga di cervelli che sta caratterizzando l'Italia e che mette a rischio la sopravvivenza dell'artigianato

Uil : Barbagallo - ricerca - innovazione e alta formazione settori strategici : Roma, 12 mag. , AdnKronos, 'La ricerca, l'innovazione e l'alta formazione sono settori strategici per lo sviluppo del Paese'. Il Segretario generale della Uil, Carmelo Barbagallo, rilancia il tema ...

Fisco : Barbagallo (Uil) - ridurre tasse su lavoro e pensioni o Paese non cresce : Venezia, 19 apr. (AdnKronos) - “La stagione della moderazione salariale è finita. Abbiamo venti anni da recuperare: e solo adeguati incrementi retributivi possono dare impulso ai consumi e alla ripresa”. È quanto ha dichiarato il Segretario generale della Uiltucs, Bruno Boco, presentando il “Libro B

Fisco : Barbagallo (Uil) - ridurre tasse su lavoro e pensioni o Paese non cresce : Venezia, 19 apr. (AdnKronos) – ‘La stagione della moderazione salariale è finita. Abbiamo venti anni da recuperare: e solo adeguati incrementi retributivi possono dare impulso ai consumi e alla ripresa”. è quanto ha dichiarato il Segretario generale della Uiltucs, Bruno Boco, presentando il ‘Libro Bianco sul lavoro nella società del Terziario”, in occasione dell’XI Congresso nazionale della Uiltucs che si ...