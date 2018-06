Il piano di Conte sui migranti : “Basta solo oneri per l’Italia. Subito hotspot in Nordafrica” : Il piano italiano è pronto. Nel suo ventiduesimo giorno da presidente del Consiglio, rinchiuso nello studio al piano nobile di palazzo Chigi, Giuseppe Conte ha rifinito il dossier sulla questione migranti che domani pomeriggio lui stesso illustrerà ai Paesi che parteciperanno al summit informale di Bruxelles. Sul piano stanno lavorando alla Farnesi...

Migranti - Conte annuncia «Merkel fa marcia indietro - bozza Ue sarà accantonata» Ecco il nuovo piano italiano : L'annuncio del presidente del Consiglio italiano su Facebook: «La proposta italiana al centro del summit sull’immigrazione». Esultano i due vicepremier

Le scelte protezionistiche di Trump e la risposta cinese aprono alla Germania la via della recessione. Ecco cosa deve fare l'Italia per salvare il suo export.

Merkel a Conte : «Aiuteremo l’Italia sui migranti» Il piano : far aprire il portafogli : Dalla cancelliera un’apertura ai centri in Libia. Il premier: fondi Ue per il reddito di cittadinanza

Migranti - ecco il piano del governo Conte e del ministro Salvini : Bisognerà capire la fattibilità di queste strutture, affidata a un'agenzia internazionale, il grado di volontà politica da parte dell'Europa e, soprattutto, quante risorse saranno messe a ...

Parte la guerra ai videopoker"Le slot saranno messe al bando" Il piano di Conte sul gioco d'azzardo : Strategia di uscita graduale dalle slot machine, programmi per la lotta alla criminalità organizzata e al gioco d'azzardo non autorizzato. Ecco il piano del governo Conte contro i videopoker Segui su affaritaliani.it

Ecco le 'spie fiscali' - il drastico piano del governo Conte contro gli evasori : Più manette e più spie fiscali . Ecco il governo di Giuseppe Conte , le cui parole in materia di giustizia e fisco hanno terrorizzato Forza Italia . Come sottolinea il Giornale , la deriva ...

Pensioni d'oro - il piano del governo Conte per tagliare gli assegni più ricchi : riduzioni fino al 6 per cento : Il piano del governo Conte di ridurre le Pensioni più generose, quelle considerate 'd'oro', potrebbe colpire almeno 30 mila pensionati . L'idea di Lega e M5s è di far risparmiare allo Stato, sin da ...

Al governo Conte manca ancora un piano operativo : Flat tax, reddito di cittadinanza, rottamazione della legge Fornero: ora l’esecutivo deve provare a mantenere le costose promesse elettorali. Leggi

Nasce il Governo Conte - Berlusconi prepara Forza Italia al piano B : Salvini e Berlusconi si parlano, si confrontano, certe volte hanno opinioni diverse, ma partono dal rispetto reciproco: ad Arcore si sono ritrovati sull’idea di un centrodestra che deve difendere il proprio programma. "...

Flat tax - Iva e detrazioni. Il piano del governo Conte : Tasse più basse e destrazioni, ecco la riforma giallo verde Flat tax, cos'è e come funziona per imprese e famiglie Flat tax 'rinviata' per le famiglie. Bagnai , Lega, : "Prima le imprese"

