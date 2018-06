Gli adolescenti inquieti dello scultore Willy Verginer

Effetti deGli ormoni sessuali sull’asma neGli adolescenti : Un gruppo di esperti degli Stati Uniti ha valutato gli Effetti degli ormoni sessuali sulla funzione respiratoria e sui sintomi in adolescenti con asma. I risultati hanno indicato che gli ormoni androgeni hanno Effetti positivi sulla funzione dei polmoni, mentre l’estradiolo ne ha di lievemente negativi. DeBoer e colleghi, nell’introduzione alla loro ricerca, ricordano che prima della pubertà l’asma è più frequente nei maschi e che, dal periodo ...

Salute : Gli adolescenti che dormono male rischiano pressione e colesterolo alti : Uno studio pubblicato su Pediatrics e coordinato da Elsie Taveras della Harvard T.H. Chan School of Public Health di Boston ha rilevato che gli adolescenti che non dormono bene incorrono in maggiori rischi cardiovascolari come pressione e colesterolo alti. Gli epidemiologi hanno studiato 829 teenager ed esaminato le loro abitudini e la loro Salute: ne hanno tracciato il sonno e hanno raccolto dati sulla loro forma fisica, la pressione e i grassi ...

Whatsapp preferito a Facebook per le news - soprattutto daGli adolescenti : Ancora problemi per Facebook, secondo un sondaggio condotto da Reuters sul consumo di notizie in rete attraverso i social network. I più giovani preferiscono sempre più rivolgersi a Whatsapp per i contenuti su cui informarsi, Google news troppo incentrato sulla vendita che sulle notizie e il social di Zuckerberg ha perso credibilità. Whatsapp preferita per le news Una ricerca condotta su 74.000 persone in 37 Paesi, mostra un calo di 9 punti ...

Chirurgia : allarme deGli psicologi - troppi adolescenti attratti dal ritocco estetico : Il ricorso precoce alla Chirurgia estetica è un fenomeno sempre più dilagante tra i giovani. Negli ultimi anni, l’età media di chi ricorre al ‘ritocchino’ si è notevolmente abbassata. Dietro questi comportamenti spesso si annidano disagi psicologici che non possono e non sono risolvibili solo con il bisturi. E’ necessario intervenire prima che il danno diventi irreparabile. Questo il grido di allarme che gli psicologi ...

Ricerca - microbiota : Gli adolescenti obesi hanno batteri diversi dagli adulti : Negli adolescenti obesi il microbiota ha caratteristiche uniche in termini di composizione microbica e metabolismo. Lo rivela lo studio italiano dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù pubblicato sulla rivista Frontiers in Microbiology del gruppo Nature. L’individuazione di nuovi marcatori batterici dell’obesità apre la strada a terapie con probiotici specifici, scelti su misura per la patologia e anche per l’età dei pazienti. I batteri ...

Gli adolescenti snobbano Facebook - non è più il re dei social : Nel futuro di Instagram potrebbero esserci video della lunghezza di un’ora. A rivelarlo è il Wall Street Journal, al quale una fonte anonima avrebbe riferito che il social network più popolare tra i giovani ha intenzione di implementare la possibilità di offrire contenuti ben più lunghi del canonico minuto, ampliando così l’esperienza utente sulla piattaforma. I teenager "abbandonano" ...

Gli adolescenti americani preferiscono YouTube a Facebook : La metà degli adolescenti americani usa Facebook, ma solo dopo YouTube, Instagram e Snapchat. Lo scacchiere dei social Oltreoceano, tra i giovani dai 13 ai 17 anni, è cambiato, lasciando il 51% alla piattaforma di Mark Zuckerberg indietro rispetto alla piattaforma di video in streaming in prima posizione (85%), seguito dal social di fotografia (72%) e dall’app del fantasmino (69%). In coda seguono Twitter, Tumblr e Reddit, con un 3% che ...

Facebook in declino tra Gli adolescenti che preferiscono YouTube : Gli adolescenti, tra i 13 e i 17 anni, preferiscono YouTube a Facebook. Il declino del social network di Mark Zuckerberg è iniziato da un paio d’anni e App come Instagram e Snapchat sono di gran lunga preferite. Facebook perde terreno tra gli adolescenti: la ricerca A condurre la ricerca su uso e consumo di App da parte degli adolescenti USA è la società senza scopo di lucro Pew Research Center. In tre anni il calo è stato drastico. Dal ...

Non si impara a vivere prima di poterlo fare davvero. E' la lezione di Giacomo, protagonista dell'ultimo romanzo di Luigi Ballerini, "Ogni attimo è nostro".

Ambiente e comportamenti autolesionistici neGli adolescenti con la Sindrome dell’X fragile : Un gruppo di ricercatori degli Stati Uniti ha valutato l’effetto dell’Ambiente sociale sui comportamenti autolesionistici dei ragazzi con la Sindrome dell’X fragile. Si è osservato che tali influenze sono molto importanti e vanno valutate accuratamente prima di introdurre trattamenti con farmaci. Hall e colleghi, nell’introduzione all’articolo che ha riportato i risultati del loro studio, ricordano che la Sindrome dell’X fragile è la causa più ...

Illuminiamo il futuro 2018 : in Italia il 14 per cento deGli adolescenti abbandona la scuola : Una settimana di mobilitazione con 680 eventi promossi da 725 organizzazioni in tutta Italia, un nuovo rapporto di ricerca, un Forum nazionale a Roma il 16 maggio e una petizione online: Save the Children lancia la nuova campagna per il contrasto alla povertà educativa per sostenere il diritto di tutti i bambini e gli adolescenti di apprendere e di far fiorire liberamente i propri talenti e le proprie capacità.Nella nostra ...

Tredici 2 - il cast della serie più seguita daGli adolescenti : Personaggi e interpreti della serie tv Tredici : dal 18 maggio la seconda stagione su Netflix 17 maggio 2018

I dieci consiGli di Facebook per Gli adolescenti : Suggerimenti sulla sicurezza, prevenzione contro il bullismo, ma anche dritte su cosa fare se si vuole fare una pausa: sono alcuni dei consigli che si trovano nel 'portale per gli adolescenti' che Facebook ha presentato ieri a Milano. Il portale è disponibile in 60 lingue e si trova al link Facebook.com/safety/youth. Si tratta, spiega la società, di "un punto di riferimento per i ragazzi che cercano risposte e ...

Facebook lancia il "portale degli adolescenti", una piattaforma per educare i giovani sull'uso del social: nuova iniziativa del noto social network per rendersi ancora più trasparente