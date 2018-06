Bufera Argentina | golpe dei giocatori e Sampaoli in un angolo

Argentina - che Bufera! 'I giocatori hanno chiesto l'esonero di Sampaoli' : ROMA - La clamorosa sconfitta contro la Croazia potrebbe convincere la Federcalcio Argentina a un'altrettanto clamorosa rivoluzione: subito via Jorge Sampaoli , in panchina contro la Nigeria , per l'...

Argentina - Bufera su Sampaoli : accuse di molestie sessuali : ROMA - Definirlo terremoto forse è riduttivo. A pochi giorni dal Mondiale in Russia, l'Argentina rischia di ritrovarsi senza allenatore. Durante il programma radiofonico Radio Mitre , il giornalista ...

Clamoroso Mondiali Russia 2018 - Bufera sul ct dell’Argentina Sampaoli : “abusi sessuali” : bufera a pochi giorni dall’inizio dei Mondiali in Russia del 2018, nei guai il Ct dell’Argentina Sampaoli. Secondo un giornalista locale, Gabriel Anello, il commissario tecnico dell’Argentina avrebbe tentato di abusare di una cuoca all’interno della struttura della Federcalcio, a Buenos Aires. La vittima avrebbe ricevuto pressioni per non denunciare il fatto, l’Afa starebbe pensando di esonerare ...