Migranti | Lifeline mostra le prove | “Non siamo fuorilegge” | Toninelli a Tgcom24

Migranti - la nave Lifeline si avvicina a Malta. Salvini : «È fuorilegge. Vada in Francia» : Toninelli (Infrasttrutture):?sequestro immediato se nave non va a Malta. Il Commissario Ue Dimitris Avramopoulos su Twitter: «Sono contrario a una Guantanamo bay i Migranti». Ft, l'Italia blocca il piano Merkel sui Migranti.

Migranti - Toninelli a Tgcom24 : "Sequestro della nave Lifeline se non va a Malta" | Video : "Se la nave Ong Lifeline non andasse verso il porto di Malta, cosa che dovrebbe e deve fare per il senso di umanità e per il rispetto del diritto del mare, verrà immediatamente sequestrata". Lo ha detto il ministro delle Infrastrutture a Tgcom24.

Migranti - Matteo Salvini accusa 'Lifeline' : 'la nave-fuorilegge è nelle acque di Malta' : A diversi giorni di distanza dalla divulgazione mediatica del caso politico che ha visto la nave 'Aquarius', con a bordo 629 Migranti, essere accolta a Valencia dalla Spagna, dopo il 'no' ricevuto dal Governo Lega-M5S per il suo sbarco in Italia, sono ancora le notizie concernenti la crisi migratoria a riempire le pagine delle principali testate giornalistiche italiane. Il neo-Ministro degli Interni, Matteo Salvini, ha reso noto su Facebook che ...

Migranti - Italia a Malta : «Accogliete Lifeline». La replica : «Nessuna richiesta». Interviene la Spagna? : Salvini: «La nave di Migranti sarà sequestrata e l’equipaggio processato». La Valletta: «Nessun contatto, malgrado la retorica». Poi la richiesta ufficiale della Capitaneria

Migranti - le prove della Lifeline : "Non siamo fuorilegge" | Da Roma la richiesta ufficiale a Malta : "Fate attraccare la nave" : Salvini e Toninelli minacciavano sequestri e arresti dell'equipaggio per la "nave apolide" ma dalla ong si replica pubblicando su Twitter il documento che ne attesta la registrazione in Olanda valida fino al 2019. Intanto la Valletta attacca: "Da Salvini solo retorica"

Nave Lifeline - il salvataggio in mare dei Migranti. Il video del trasbordo del bambino e della madre : Le immagini che mostrano l’operatività dei volontari imbarcati sulla Nave dell’Ong tedesca Mission Lifeline al centro delle contese internazionali: “Le condizioni delle persone sono generalmente buone – fanno sapere i volontari dell’Ong – ma arrivano dalla Libia. Nessuno che scappi dalla Libia sta veramente bene, hanno subito ogni genere di tortura” L'articolo Nave Lifeline, il salvataggio in mare dei ...

Migranti - le prove della Lifeline : "Non siamo fuorilegge" | E Malta smentisce Salvini : da Roma nessuna richiesta per la nave da noi : Salvini e Toninelli minacciavano sequestri e arresti dell'equipaggio per la "nave apolide" ma dalla ong si replica pubblicando su Twitter il documento che ne attesta la registrazione in Olanda valida fino al 2019. Intanto la Valletta attacca: "Da Salvini solo retorica"

Migranti - Salvini : «Malta apra i porti alla nave fuorilegge Lifeline». La replica : «Nessuna richiesta» : Il ministro dell’Interno: «L’imbarcazione dovrà essere sequestrata e l’equipaggio fermato». La Valletta: «Malgrado la retorica, non siamo stati contattati»

