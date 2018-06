: Nave Lifeline salva migranti in acque libiche, Toninelli: “Fuori da ogni regola”, Salvini: “Li portate in Olanda” - fattoquotidiano : Nave Lifeline salva migranti in acque libiche, Toninelli: “Fuori da ogni regola”, Salvini: “Li portate in Olanda” - LegaSalvini : Salvini, attacco alla Ong Lifeline: 'La nave non toccherà il suolo italiano. Vada in Olanda' - Agenzia_Ansa : #Migranti, nuovo braccio di ferro. Salvini: la nave ong #Lifeline vada in #Olanda -

"C'è un'associazione tedesca, una nave che batte bandiera olandese, il tutto in acque maltesi e se ne fregano tutti" replica il ministro dell'Interno Matteo, alla decisione didi non soccorrere la nave. "Ditemi voi se questa è Europa, ma sicuramente questa nave non arriva in Italia", aggiunge il Ministro. "Se i maltesi si comportano così sapremo come reagire, state tranquilli" perché "navi fantasma cariche di essere umani che hanno arricchito i trafficanti a casa mia non arrivano".(Di venerdì 22 giugno 2018)