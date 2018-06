Euro | Borghi | “L’uscita non è nel contratto di governo Ma sarebbe positiva per la

Commissioni - tutti i presidenti : il no Euro Borghi a quella sul Bilancio : Ecco gli uffici di presidenza delle Commissioni parlamentari di Camera e Senato. Tra i casi da segnalare, l'economista no euro della Lega, Claudio Borghi, a presidente della Bilancio Camera. E un ...

Alle Commissioni economiche la Lega schiera gli antiEuro Borghi e Bagnai - i 5 Stelle puntano su Ruocco e Pesco : Giorno di elezioni dei presidenti di Commissione al Senato e alla Camera. Per le Commissioni economiche, la Lega schiera il deputato leghista Claudio Borghi e il senatore Alberto Bagnai. I Cinque Stelle, invece, puntano sulla deputata Carla Ruocco e sul senatore Daniele Pesco.Il leghista Claudio Borghi è stato eletto - con 27 voti a favore - presidente della Commissione Bilancio della Camera. Alla guida della Commissione Finanze del ...

Huansu Hyosow X-Series - il clone cinese da 15 mila Euro della Lamborghini Urus – FOTO : D’accordo, la Cina delle quattro ruote avrà pure fatto passi da gigante, specie sull’auto elettrica. Ma evidentemente non ha perso il brutto vizio di copiare modelli già fatti, magari di case blasonate. Come nel caso del primo sport utility firmato Lamborghini, la Urus, di cui qui sopra proponiamo il clone made in China: si chiama Huansu Hyosow X-Series, e come potete vedere a livello estetico poco differenzia la copia ...

Rcc * Borghi -Lega : ' Soros? Sarebbe bello chiedergli chi ha finanziato la campagna elettorale di +Europa ' - : Sul veto a Paolo Savona per il ministero dell'economia. "Mi sono molto indignato. Quella sera lì sono stato molto male, perché ho sentito forte il senso dell'ingiustizia. Sono ancora arrabbiato ...

LIVE Canoa slalom - Europei 2018 in DIRETTA : prima giornata. Giovanni De Gennaro e Chiara Sabattini in semifinale - ora tocca ad Elena Borghi : Buongiorno agli appassionati di Canoa slalom! Praga ospita i campionati Europei e oggi andranno in scena le eliminatorie di tutte le cinque specialità. Saranno nove dunque gli azzurri che tenteranno l’assalto alle semifinali. Al mattino, nella canadese femminile, saranno al via Elena Borghi e Chiara Sabattini e nel kayak maschile gli aspiranti alle semifinali saranno 65 e per decimo partirà Davide Ghisetti, scenderà invece per 59° Giovanni De ...

Canoa slalom - Europei 2018 : Elena Borghi - un talento tutto da scoprire nella canadese : Finalmente la canadese femminile, nuova specialità olimpica, avrà anche delle atlete italiane al via degli Europei senior di Canoa slalom: a Praga vedremo in gara Elena Borghi, giovanissima già catapultata in una gara di livello internazionale, dopo che all’inizio della stagione aveva tentato, senza successo, la qualificazione agli YOG di Buenos Aires. Lo scorso anno ad Ivrea aveva scritto un pezzo di storia della Canoa slalom, sfiorando ...

Il teorico dell'uscita dall'Euro della Lega che "deteneva" 400mila Euro in titoli esteri. Borghi : "Perfettamente coerente con le mie denunce" : Quattrocentomila euro circa in titoli di stato e obbligazioni estere. È quanto deteneva il "sovranista" Claudio Borghi, responsabile economico della Lega e da sempre sostenitore dell'uscita dall'euro, fino a pochi mesi fa quando ancora era consigliere regionale in Toscana. Ora, assicura, il grosso è stato venduto per "l'acquisto di una casa". La sua dichiarazione patrimoniale vidimata a settembre 2017 è tornata a circolare ...

Case a un Euro e accoglienza - così i borghi combattono lo spopolamento - : I piccoli comuni italiani cercano di attrarre nuovi abitanti per non morire. I paesi con meno di cinquemila abitanti, sono sette su dieci, 5.991 e si stanno svuotando

Chi è Claudio Borghi - il fido economista di Salvini con posizioni anti Euro - Video - che spaventano i mercati : L'economista della Lega, da alcuni accreditato come possibile ministro dell'Economia del futuro governo M5S-Lega, è conosciuto per le sue nette posizioni anti euro.

Non passa la linea Borghi su economia e Europa : Dall'antieuropeismo sfrenato a una versione decisamente annacquata. In cinque giorni. La versione definitiva del contratto di governo sottoscritto da Salvini e Di Maio fa una netta retromarcia rispetto alla bozza di martedì, pubblicata in esclusiva da Huffpost, su due temi di primissimo piano, cioè economia e Europa. E così su euro, Bce, deficit, Cdp e cartolarizzazioni la linea dell'economista della Lega Borghi si è ...

All'asta la Lamborghini Huracán donata a Papa Francesco : 715 mila Euro in beneficenza : ...l a Lamborghini Huracán RWD che la casa di Sant'Agata Bolognese aveva donato a Papa Francesco lo scorso novembre? Le immagini del Santo Padre attorno alla vettura avevano fatto il giro del mondo: ...