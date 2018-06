BAMBINA CHE NON TEME I TERRORISTI Perché ha imparato l' amore di Gesù per i suoi amici

La BAMBINA CHE non teme i terroristi/ “Mia madre è morta e mi ha salvata : per questo non ho più paura” : Una bambina egiziana che ha perso la madre uccisa da un terrorista dell'Isis racconta quei momenti terribili e invita a non aver paura, "la nostra vita è nelle mani di Dio"(Pubblicato il Thu, 21 Jun 2018 15:46:00 GMT)

BAMBINA DI 4 ANNI CADE NELLE FOGNE E MUORE/ Grecia - campo profughi a Tebe : migranti iracheni contro la polizia : BAMBINA di 4 ANNI CADE NELLE FOGNE e MUORE: Grecia, tragedia nel campo profughi di Tebe, a nord ovest di Atene. La piccola era scomparsa nella serata di lunedì, ritrovata poche ore dopo(Pubblicato il Tue, 19 Jun 2018 16:57:00 GMT)

“Shhh!”. E diventa subito protagonista : ecco chi è la BAMBINA CHE ha ‘osato’ zittire Baby George : Per Meghan Markle era la prima volta sul balcone di Buckingham Palace per le celebrazioni per il compleanno della Regina Elisabetta. La parata Trooping The Colour è una tradizione che si rinnova ormai da quasi tre secoli, tra uniformi militari per gli uomini e look glamour per le donne. Chiaramente, a proposito di look, è scattato subito il confronto tra cognate. Come scrive Vanity Fair, Kate Middleton ha optato per un vestito azzurro ...

Chi è Savannah Phillips - la BAMBINA CHE ha osato zittire baby George? : Un giorno sarà re, ma al momento deve sottostare (anche) agli ordini di una cugina più grande. Non c’è pace per baby George, che dopo il broncio «reale» al matrimonio di zio Harry (con Meghan Markle), è diventato protagonista di un altro meme. Siamo sul balcone di Buckingham Palace per la tradizionale parata aerea del Trooping the Colour in onore di Elisabetta II, eccezionalmente senza occhiali dopo un intervento alla cataratta, e ad ...

Milano - sposa-BAMBINA del Bangladesh : padre condannato/ Tre anni e 9 mesi - maltrattava anche la moglie : Milano, sposa-bambina del Bangladesh: padre condannato. Tre anni e 9 mesi al padre-padrone, maltrattava anche la moglie, colei che ha denunciato il tutto(Pubblicato il Wed, 06 Jun 2018 14:11:00 GMT)

Corinne Clery/ “Grazie ad Angelo Costabile ho vinto la paura del buio che mi terrorizzava fin da BAMBINA” : Corinne Clery si racconta al settimale DiPiù, confessando la paura del buio che la terrorizzava fin da bambina. Solo grazie al compagno Angelo è riuscita a superarla...(Pubblicato il Tue, 29 May 2018 16:02:00 GMT)

Beautiful - anticipazioni USA : STEFFY dà un nome alla BAMBINA CHE aspetta : Vi abbiamo recentemente segnalato che, nelle prossime puntate americane di Beautiful, un futuro fosco attende la gravidanza di STEFFY Forrester che, complice una caduta (le cui circostanze capiremo in seguito), potrebbe andare incontro a problemi di salute per quanto riguarda la sua gestazione ormai in stato avanzato. Tutto si risolverà per il meglio? Oppure ci sarà un parto prematuro o, ancora, un tragico aborto? Dovremo pazientare ancora un ...

Lo strano caso di Blu - il nome che non va bene per una BAMBINA : Il problema di Blu, la bimba di un anno e mezzo che la Procura di Milano vuole rinominare d’imperio, starebbe in un articolo, il numero 35, del Dpr 396/2000. Si tratta del “Regolamento per la revisione e la semplificazione dell’ordinamento dello stato civile”. Frutto, a sua volta, di quanto previsto da un’altra legge, la n.127/1997 battezzata “Misure urgenti per lo snellimento dell’attività amministrativa e dei procedimenti di ...

Francavilla - lancia la figlia di 10 anni e si suicida/ Mistero sulla BAMBINA : precipitata senza neanche urlare : Francavilla, lancia figlia da cavalcavia A14 e suicida: il giallo del bigliettino con una lista di nomi. Le ultime notizie sulla tragedia del viadotto e sull'inchiesta della Polizia(Pubblicato il Tue, 22 May 2018 14:21:00 GMT)

“Non posso farlo”. Emma Marrone - la salute e il dramma privato. La confessione choc della cantante : “È da BAMBINA CHE mi porto dietro questo problema” : È l’eroina di migliaia di ragazzine, ma anche di donne in carriera di parecchi maschietti. Parliamo naturalmente di Emma, pseudonimo di Emmanuela Marrone, classe 1984, una delle artiste più amate nel panorama della musica italiana. In una recente intervista però, quella che sembra una donna tutta d’un pezzo si è autodefinita “paranoica” e “molto ipocondriaca”, ma perché? Ha “paura di tutto” a ...

Pisa - padre dimentica la figlia di un anno in auto per 8 ore : morta la BAMBINA - Schede : Il padre ha lasciato la figlia in auto nel parcheggio dello stabilimento dove lavora, nel Pisano - Cos’è l’amnesia dissociativa| - Seggiolini con sensori «anti-abbandono»

In Belgio una BAMBINA CHE viaggiava su un furgone con almeno 30 migranti è morta al termine di un inseguimento con la polizia : Nel sud del Belgio una bambina di due anni è morta dopo che per circa un’ora la polizia ha inseguito un furgone con a bordo almeno trenta migranti curdi, tra cui la madre della bambina. Non è chiaro come sia The post In Belgio una bambina che viaggiava su un furgone con almeno 30 migranti è morta al termine di un inseguimento con la polizia appeared first on Il Post.

Investe una BAMBINA di 4 anni che cammina con la mamma e scappa : identificato e denunciato : Investe una bambina di 4 anni e poi scappa ma viene identificato e denunciato. Il pirata della strada è un quarantunenne di Porcia . A volante di un'auto, l'uomo stava percorrendo via Cappuccini a ...