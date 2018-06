Tecnologia | bagagli tracciati per tutto il viaggio grazie a SITA

meteoweb.eu

(Di giovedì 21 giugno 2018) Isonodall’inizio alla fine del, specialista IT che trasforma ilaereo con la: solo negli ultimi 6 mesi 20 compagnie aeree hanno adottato la soluzione BagJourney di tracciatura in tempo reale di borse e valigie con l’obiettivo di ridurre del 30% il tasso deidisguidati, cioè riconsegnati in ritardo, smarriti, danneggiati o rubati. Con questai vettori mirano ad adempiere a quanto previsto dalla Risoluzione 753 dell’Associazione Internazionale del Trasporto Aereo (IATA), che richiede entro giugno il tracking del percorso di ogni valigia o borsa imbarcata. La tracciabilità integrale deipermette alle aerolinee di aumentare l’efficienza e ridurre i costi. Se le performance nella consegna deisono in costante miglioramento – nel 2017 si sono registrati 5,57disguidati ogni mille ...