Strisce blu | bonus ai controllori | stretta sui furbetti dell' evasione

Celli : aumento Strisce blu appare stangata per i romani : Celli: se provvedimento in Aula voto contrario gruppo Lista Civica #RomaTornaRoma Roma – Di seguito il comunicato di Svetlana Celli, capogruppo in Campidoglio della Lista Civica #RomaTornaRoma. “La Giunta romana targata M5S ha deciso di passare alla storia come la più impopolare della città. Dopo i pasticci combinati sui collaboratori, i continui cambi al vertice delle aziende e in Giunta, arriva la decisione della maggioranza di ...

Strisce blu - a Roma si cambia : Una tariffa ordinaria che arriva a un massimo di 3 euro l'ora e la cancellazione dell'abbonamento mensile da 70 euro utilizzabile solo dalla terza zona in poi . Sono alcune delle novità, che ...

De Priamo : aumento Strisce blu certificano incapacità grillina : De Priamo: FdI si opporrà fermamente Roma- Di seguito il comunicato del vicepresidente dell’Assemblea Capitolina e consigliere comunale, Andrea De Priamo. “I grillini in Campidoglio continuano sulla mobilità a mettere in campo provvedimenti che dimostrano la loro incapacità di comprendere la reale situazione della Capitale. Come si fa infatti a pensare di triplicare il costo delle strisce blu in un momento di grave crisi del ...

Ragusa - D'Asta chiede rimborsi per multe Strisce blu : Ragusa il Pd Mario D’Asta chiede rimborsi per multe strisce blu ponte Pennavaria. D'Asta: cittadini multati ingiustamente.

Vertenza Strisce blu Ragusa - Piccitto incontra i sindacati : La ditta avrebbe disatteso le previsioni del capitolato. Potrebbero dunque esserci le premesse per avviare la risoluzione del contratto

Non si placano le polemiche per le Strisce blu a Ragusa : Mentre si attende l'incontro di lunedì al Comune con il sindaco di Ragusa per parlare di strisce blu, oggi intervengono i sindacati

Strisce blu a Ragusa - chiesto intervento del Prefetto : Si chiede il rispetto del Capitolato d'appalto del servizio di sosta a pagamento del Comune di Ragusa a tutela di lavoratori e cittadini

Atletico Madrid - svelata la maglia 2018-2019 : Strisce biancorosse con tocchi blu : maglia Atletico Madrid 2018-2019. L’Atletico Madrid, fresco della conquista dell’Europa League, ha svelato le caratteristiche della nuova maglia home 2018-2019 realizzata come di consueto dallo sponsor tecnico Nike. Il brand americano, come capita solitamente per la divisa destinata a essere utilizzata soprattutto nelle gare casalinghe, ha voluto puntare soprattutto sulla tradizione dei “Colchoneros”: la casacca ...