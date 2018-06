Ragazza trova due aghi nella mozzarella | ritirati dal mercato 3 840 prodotti

Savignano sul Panaro - Ragazza trovata morta dalla madre nel suo letto : Licia aveva 15 anni : Licia Sighinolfi, quindicenne di Savignano sul Panaro, nella provincia di Modena, è stata trovata priva di vita nel suo letto dalla madre. Inutili l'intervento dell'ambulanza e le disperate manovre di rianimazione. Sul decesso della giovane il pm di turno ha disposto tutti gli accertamenti del caso.Continua a leggere

Manuel Buzzini I primi risultati degli esami sul corpo della giovane, che sarebbe finita in acqua quando era già morta. Il ragazzo con cui era uscita quella sera si è ucciso impiccandosi nel cortile ...

Milano - l'autopsia sulla Ragazza ritrovata nel canale : "Non è morta annegata" : I primi risultati degli esami sul corpo della giovane, che sarebbe finita in acqua quando era già morta. Il ragazzo con cui era uscita quella sera si è ucciso impiccandosi nel cortile della casa della nonna. Attesi gli esiti degli accertamenti tossicologici

Ragazza trovata nel canale - l'autopsia rivela : non è morta annegata : Non è morta annegata Sara Luciani , la Ragazza di 21 anni ritrovata cadavere nelle acque del canale Muzza due giorni fa e che era scomparsa da Melzo , nel Milanese, la sera dell'8 giugno scorso, dopo ...

Quel corpo che galleggiava sul canale del Muzza, gonfio dai giorni trascorsi in acqua, è di Sara Luciani. Il tribale tatuato sul braccio destro e un altro disegno sulla coscia hanno messo fine alla ...

Melzo - trovato in un canale il corpo della Ragazza scomparsa venerdì. Il fidanzato si era impiccato : Manuel Buzzini, 31 anni, è stato trovato nel cortile della casa della nonna a Melzo, impiccato. E della sua ragazza si erano perse le tracce venerdì scorso, dopo essere uscita insieme a lui. Ma ora il corpo di Sara Luciani, 21 anni, è riaffiorato nelle acque del canale Muzza. È stato individuato da un passante all’altezza di Paullo, a poca distanza dalle griglie della centrale idroelettrica in cui domenica si era incastrato il paraurti della ...

Ritrovato il cadavere di Sara Luciani - la Ragazza scomparsa a Melzo - in provincia di Milano : È stato trovato il corpo di Sara Luciani, la ragazza di 21 anni sparita da Melzo (Milano) venerdì sera dopo essere uscita con il fidanzato Manuel Buzzini, l'operaio di 31 anni che poche ore dopo si è ucciso impiccandosi. Il cadavere galleggiava nelle acque del canale Muzza, è stato individuato all'altezza di Paullo, a poca distanza dalle griglie della centrale idroelettrica in cui domenica si era incastrato il ...

Milano - trovato corpo Ragazza scomparsa : 15.33 E' stato trovato nel canale Muzza il corpo di Sara Luciani, la 21enne scomparsa da Melzo, nel Milanese venerdì. La ragazza era uscita in macchina con il fidanzato,che poche ore dopo si era tolto la vita impiccandosi nel cortile di casa della nonna. Il cadavere della 21enne è stato individuato all'altezza di Paullo, a poca distanza dalle griglie della centrale idroelettrica,in cui è stato trovato il paraurti della macchina su cui era ...