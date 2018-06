Migranti | Trump cede e fa dietrofront | «Un ordine per tenere unite le famiglie»

Donald Trump cede al pressing di Melania (e di mezzo mondo) : firma ordine per riunire famiglie dei Migranti : Alla fine è passata la linea del buon senso, ma per i media americani determinante è stato il ruolo delle donne di casa Trump, Melania e Ivanka. Dalla Silicon Valley a star come Bruce Springsteen e Bono Vox, dai repubblicani agli evangelici sino a Theresa May, il presidente americano Donald Trump era stato travolto da una pressione planetaria di indignazione per la separazione di oltre 2000 bambini dai genitori che varcano ...

Trump firma il decreto per riunire le famiglie di Migranti : “Ma avanti tolleranza zero” : Trump firma il decreto per riunire le famiglie di migranti: “Ma avanti tolleranza zero” Come da lui stesso anticipato, il presidente americano ha firmato l’ordine esecutivo per tenere unite le famiglie di migranti che varcano illegalmente il confine tra Stati Uniti e Messico. L’annuncio arriva dopo le polemiche sulla divisione delle famiglie e i bimbi […] L'articolo Trump firma il decreto per riunire le famiglie di migranti: “Ma ...

Trump firma il decreto per riunire le famiglie di Migranti : “Ma avanti tolleranza zero” : Come da lui stesso anticipato, il presidente americano ha firmato l'ordine esecutivo per tenere unite le famiglie di migranti che varcano illegalmente il confine tra Stati Uniti e Messico. L’annuncio arriva dopo le polemiche sulla divisione delle famiglie e i bimbi rinchiusi nelle gabbie. Trump ha però sottolineato come la linea della “tolleranza zero” andrà avanti.Continua a leggere

I giganti tecnologici sono 'indignati' per le scelte di Trump sui Migranti : L’angosciante vicenda dei bambini di famiglie di migranti irregolari che sono separati dai loro genitori o parenti, e tenuti in gabbie di metallo dalla polizia di frontiera americana sta scuotendo anche le aziende tech. Molte delle quali hanno contratti con varie agenzie governative americane. Tra queste Microsoft, che fornisce dei servizi proprio all’agenzia federale statunitense che si occupa di controlli alle frontiere e di ...

