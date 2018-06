L' Etica Nicomachea di Aristotele al Classico | Matematica per lo Scientifico Al via la

huffingtonpost

(Di giovedì 21 giugno 2018) Un brano dell'diè stato scelto per la seconda prova di maturità al Liceo. Per gli oltre 500mila studenti impegnati nell'esame di maturità è la volta della prova specifica per ogni indirizzo di studi. La durata è variabile a seconda delle discipline, tra le 4 e le 8 ore, tranne che per alcuni indirizzi come i Licei musicali, coreutici e artistici dove la prova può svolgersi in due o più giorni.Greco per il Liceoper lo, Scienze umane per il Liceo delle Scienze umane, Economia aziendale per l'indirizzo Amministrazione, Finanza e Marketing degli Istituti tecnici, Scienza e cultura dell'alimentazione per l'indirizzo Servizi enogastronomia e ospitalità alberghiera degli Istituti professionali sono alcune delle materie al centro delle prove.