Il virus dell' herpes forse coinvolto nell' Alzheimer

Epatite C - “Italia - modello nella lotta al virus”/ Entro il 2022 mortalità calerà del 65% : Epatite C, l'Italia un Paese modello nella lotto del virus: screening mirato come possibile soluzione per sconfiggere la malattia. In anticipo su obiettivi.(Pubblicato il Wed, 20 Jun 2018 23:54:00 GMT)

Salute - HCV : Italia tra i primi Paesi nel mondo verso il traguardo di eliminazione del virus dell’Epatite C : La disponibilità di terapie efficaci e ben tollerate ha rivoluzionato l’approccio della cura dell’infezione dal virus dell’Epatite C (HCV). L’Italia, secondo le ultime analisi condotte dal Center Disease Analysis (USA), si colloca tra i 12 Paesi incamminati positivamente verso il traguardo dell’eliminazione dell’infezione da HCV. A patto di “scovare” coloro che non sanno di aver contratto l’infezione e mantenere quindi alto il numero dei ...

Untore dell'Hiv - diffusi nome e foto : si chiama Claudio Pinti. «È negazionista - per lui il virus non esiste» : Un caso che ricorda quello dell?Untore Valentino Talluto, e che sta provocando un?enorme preoccupazione tra le donne del posto: l?uomo arrestato dalla polizia di Ancona con...

Dieci cose che dovresti sapere sul virus dell'HIV : ... Istituti di Ricerca, medici, istituzioni pubbliche, enti e organizzazioni impegnati nella sensibilizzazione e nella raccolta di fondi da destinare alla Scienza. Una delle iniziative più importanti è ...

Nipah : cos'è il nuovo misterioso virus dei pipistrelli della frutta : In natura esistono moltissimi virus e batteri. La maggior parte di questi agenti infettivi risultano innocui per l'uomo. Tuttavia, in particolare alcuni ceppi virali, possono infettare anche l'essere umano. D'altronde i virus pur disponendo di un codice genetico non sono in grado di riprodursi in maniera autonoma, pertanto possono farlo solo all'interno di una cellula ospite. Va inoltre considerato che mentre nei confronti dei batteri disponiamo ...

Il Nipah è nuova malattia emergente : è il virus dei pipistrelli della frutta : Sono almeno nove le vittime attribuite nello Stato meridionale di Kerala all'effetto del Nipah, un virus di cui sarebbero portatori i pipistrelli della frutta e che secondo l'Organizzazione mondiale ...

Ricerca : ricostruito il DNA del virus dell’epatite B che circolava in Europa 7mila anni fa : I Ricercatori dell’Istituto Max Planck per la Scienza della storia umana e dell’Università di Kiel hanno ricostruito il DNA del virus dell’epatite B che circolava in Europa almeno 7mila anni fa, analizzando campioni di denti di 53 scheletri rinvenuti in siti neolitici e medievali in Germania (i resti risalgono a un periodo che va dal 5000 a.C. al 1200 d.C.). I Ricercatori sono riusciti a individuare il virus dell’epatite ...

virus Android scoperto l’11 maggio : il nome delle app infette da Guerrilla : Un nuovo Virus Android sta prendendo piede in questi giorni, anche se a conti fatti la minaccia non dovrebbe rappresentare più un pericolo per gli utenti potenzialmente coinvolti. Sto parlando di Guerrilla, malware che ha visto la luce un paio di mesi dopo il nostro ultimo report sull'argomento e che per forza di cose richiede un approfondimento. Fondamentale, a mio modo di vedere, indicare anche ai nostri lettori il nome delle 25 app coinvolte, ...

Il film di come si diffonde il virus dell'HIV

Un nuovo virus gigante nelle acque delle Hawaii