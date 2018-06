Van Basten | Juve forte ma vince solo in Italia Il Milan? Fa male vederlo così

“Italia - che pena” - Van Basten distrugge la Nazionale azzurra : “merita di non essere al Mondiale” : Marco Van Basten ha espresso il suo pensiero sul calcio italiano, sottolineando come la Nazionale azzurra abbia meritato di non essere al Mondiale Non ha usato mezzi termini Marco Van Basten nei confronti dell’Italia, esclusa dal Mondiale e in piena rifondazione. Lapresse Il Chief Officer for Technical Development della FIFA si è soffermato sul momento del calcio azzurro, sottolineando come la mancata qualificazione alla Coppa del Mondo in ...