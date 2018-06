: Ungheria cambia Carta, stretta migranti - TelevideoRai101 : Ungheria cambia Carta, stretta migranti - mrcneri : Ottima notizia ! @robertosaviano L'Ungheria cambia la costituzione: 'Stop ai migranti economici' -… - pier2856 : L'Ungheria cambia la costituzione: 'Stop ai migranti economici' -

Il Parlamento dell'ha votato sì alla modifica della Costituzione che prevede norme rigide sull'immigrazione. Si prevede tra l'altro una condanna ad un anno per chiunque aiuti ieconomici compresi anche rifugiati e richiedenti asilo. Nessun straniero può insediarsi ine coloro che arrivano dall'Est,attraverso una nazione, come la Serbia,dove non sono perseguiti non possono richiedere asilo. Approvato l'emendamento contro le quote Ue di ridistribuzione dei.(Di mercoledì 20 giugno 2018)