Torino | “corruzione in procura” | Milano apre fascicolo dopo trasmissione atti

(Di mercoledì 20 giugno 2018) Sul presunto scambio di favori all’interno della procura diindagheranno i magistrati della procura di, competente nei reati commessi dai colleghi piemontesi o ai loro danni. Nel Palazzo di giustizia di via Freguglia è stato aperto una “modello 45”, cioè senza ipotesi di reato e senza indagati, sui femersi nel corso di un’inchiesta che ruota intorno a un carabiniere in forza nella procura torinese e a un avvocato penalista. L’indagine è sul tavolo dei procuratori aggiunti Laura Pedio e Eugenio Fusco che nei giorni scorsi hanno ricevuto glitrasmessi dai colleghi torinesi. Come scritto ieri da ilfattoquotidiano.it al centro dell’inchiesta torinese ci sono un appuntato dell’arma che lavorava nell’aliquota di polizia giudiziaria, Renato Dematteis (poi trasferito a Canale d’Alba), e il penalista Pierfranco Bertolino. I due sono indagati di corruzione ...