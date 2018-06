: Duemila bambini fermi a una frontiera e strappati alle proprie famiglie. Vengono divisi dalle loro mamme, dai loro… - matteorenzi : Duemila bambini fermi a una frontiera e strappati alle proprie famiglie. Vengono divisi dalle loro mamme, dai loro… - TelevideoRai101 : Papa: paura non impedisca accoglienza - M_RSezione : RT @agensir: Tweet del #Papa: Incontriamo Gesù nel povero, nello scartato, nel rifugiato. Non lasciamo che la paura ci impedisca di accogli… -

Incontriamo Gesù nel povero, nello scartato, nel rifugiato. non lasciamo che lacidi accogliere il prossimo bisognoso!". Lo diceFrancesco in un tweet in cui usa l'hashtag #withrefugees, ricordando così la giornata mondiale del Rifugiato, che si celebra oggi. E,in una intervista alla Reuters,ildefinisce "immorale" la separazione dei bambini dai genitori,attuata dagli Usa e critica i populisti che "creano la psicosi" sulla questione immigrati.(Di mercoledì 20 giugno 2018)