Italia "non firma bozze Ue già decise"

Sulla questione ricollocamenti c'è irritazione nel governono su come il dossier (se la bozza che circola venisse confermata) sarà trattato nel vertice di domenica a Bruxelles. Lo si apprende da fonti del governo che sottolineano come, sul tema dei "movimenti secondari", l'è pronta a puntare i piedi se non sarà affrontata prima la questione degli sbarchi nei Paesi di primo approdo. Le fonti sottolineano che il premier Conte non andrà a Bruxelles per ratificare una bozza già preconfezionata.(Di mercoledì 20 giugno 2018)