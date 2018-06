Dopo XXXTentacion | Jimmy Wopo Due rapper assassinati in meno di 24 ore

Axos critica Dikele per le polemiche Dopo la morte di XXXTentacion : 'Populismo schifoso' : La notizia della morte del rapper americano XXXTentacion, avvenuta la scorsa notte nelle vicinanze di Miami in to alle ferite riportate dopo uno scontro a fuoco, in queste ultime ore sta monopolizzando le cronache mondiali. Il giovanissimo artista, infatti – aveva solo 20 anni – godeva ormai di ampia popolarita', anche sui social media, a livello globale. In Italia, come spesso accade, il cordoglio collettivo è stato parzialmente soppiantato da ...