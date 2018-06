Zoe Saldana | 40 anni e un compleanno con record

gqitalia

(Di martedì 19 giugno 2018) Ci sono complespeciali e, nel caso di Zoe, non si tratta solo della cifra. L’attrice, infatti, compie 40martedì 19 giugno in un anno, il 2018, che per lei è destinato a diventare indimenticabile, per quel che riguarda la sua carriera e la storia del cinema. Lo scorso maggio ha ricevuto la sua stella sulla Hall of Fame di Los Angeles, mentre adesso, come regalo di, detiene un, quello di essere la prima attrice ad avere due film che hanno sfondato la soglia dei due miliardi di dollari al box office. Il primato non è da poco, soprattutto perché non era mai stato raggiunto in generale, ovvero ‘nemmeno’ da un uomo. Neanche a dirlo, le pellicole che hanno reso Zoela donna delsono Avatar e Avengers: Infinity War, due tra i film sci-fi più importanti tra i tanti di quel genere, un ambito in cui l’attrice sembra ...