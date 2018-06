: ?????? Complimenti!!! E' @MarioMandzukic9 il ???? a Russia 2018 con più presenze in Nazionale. 1?? Manduzkic: 84 2??… - juventusfc : ?????? Complimenti!!! E' @MarioMandzukic9 il ???? a Russia 2018 con più presenze in Nazionale. 1?? Manduzkic: 84 2??… - pisto_gol : Sarà il tempo che passa, ma in questo caldo inizio di Russia 2018 mi mancano molto Raimondo Vianello e Pressing, un… - Gazzetta_it : Ecco la prima pagina della Gazzetta oggi in edicola! ? Russia 2018, e noi a guardare... ? Una voglia del Diavolo...… -

Brutto avvio per lache all'esordio perde 2-1 con il. I polacchi partono con una certa verve, poi si bloccano e lasciano l'iniziativa ad un pimpante: al 37'tiro di Gueye deviato in gol da Cionek. I polacchi ci provano a inizio ripresa:gran punizione di Lewandowski parata da N' Diaye,poi pasticcio difensivo e raddoppio di Niang.Larialza la testa all'86' quando su punizione Grosicki serve Krychowiak che segna con un imperioso colpo di testa.Serrate finale dei polacchi, ma il risultato non cambia.(Di martedì 19 giugno 2018)