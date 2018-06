Oltre 200 eventi per cinque serate | tornano i Venerdì Piacentini | ' Evento pensato per i

Terremoto in Giappone - vicino Osaka : si aggrava il bilancio - Oltre 200 feriti [FOTO e MAPPE] : 1/6 ...

Terremoto in Giappone : tre morti e Oltre 200 feriti : Un Terremoto di magnitudo 6,1 ha colpito Osaka, nell'ovest del Giappone, causando almeno tre morti, tra cui una bambina di 9 anni, e decine di feriti. Lo ha riferito in una conferenza stampa il portavoce del governo di Tokyo, Yoshihide Suga. L'emittente pubblica Nhk riporta la presenza di almeno 61 feriti, trenta dei quali nella citta' di Osaka. Segui su affaritaliani.it

Giappone - forte scossa di terremoto a Osaka : 3 morti e Oltre 200 feriti : Terrore in Giappone per il forte terremoto che ha colpito Osaka lunedì mattina, scuotendo uno dei cuori industriali del Paese e fermando treni e fabbriche in tutta la regione. Numerosi gli incendi ...

Maltempo Reggio Calabria - i dati shock della bomba d’acqua della scorsa notte : Oltre 200mm di pioggia sulle colline Nord della città : “Dal tardo pomeriggio di ieri il territorio regionale della Calabria è stato interessato da precipitazioni diffuse che in alcune zone hanno fatto registrare valori di pioggia cumulata assolutamente rilevanti“: lo spiega in una nota il Centro Funzionale Multirischi dell’Arpacal. In particolare la zona maggiormente colpita dalle intense precipitazioni, anche a carattere temporalesco, è stata la fascia tirrenico centro-meridionale dove, ...

Effetti collaterali farmaci : pericolo da Oltre 200 composti di comune utilizzo : Meglio non sottovalutare mai gli Effetti collaterali farmaci: un recente studio portato a termine dall'Università dell'Illinois, e pubblicato sul Journal of American Medical Association (come riportato dall'agenzia 'ANSA'), ha svolto un ruolo cruciale nell'inserimento di circa 200 composti farmacologici di comune utilizzo (venduti anche senza prescrizione medica) all'interno di una particolare 'lista nera'. Tali medicine, che andremo a mettere a ...

Palermo : sequestrati Oltre 200 chili di pane a tre venditori ambulanti : Palermo, 14 giu. (AdnKronos) - oltre 200 chili di pane in cattivo stato di conservazione sono stati sequestrati, e distrutti, a tre venditori ambulanti abusivi, a Palermo. L'operazione congiunta di polizia municipale e carabinieri ha riguardato due venditori di via Pacinotti e uno in piazza Mauro de

Widening Our World : UBI Banca riunisce a Milano Oltre 200 economisti e banchieri internazionali : ... presso il Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia . All'appuntamento biennale la cui prima edizione risale al 2003 ci saranno oltre 200 i partecipanti , tra i quali i rappresentanti di ...

"Widening Our World" : UBI Banca riunisce a Milano Oltre 200 economisti e banchieri internazionali : Widening Our World " è il titolo dell'ottava edizione dell' International Banking Forum organizzato da UBI Banca che si svolge oggi 14 e domani 15 giugno a Milano , presso il Museo Nazionale della ...