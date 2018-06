Due piccoli della colonia di gabbiani in piazza Europa a Cuneo trovati morti dalla Lipu

Usa - chi sono i bambini “in gabbia”. Duemila piccoli separati dai genitori – La videoscheda : sono circa 2.000 i piccoli separati dai genitori entrati illegalmente negli Usa. La separazione dei bambini (circa 2.000, di cui oltre 100 sotto i 4 anni) è frutto della politica di ‘tolleranza zero‘ dell’amministrazione Trump e che al Congresso non c’è alcuna proposta di legge bipartisan. Solo due progetti repubblicani, in votazione questa settimana, ma che, almeno al Senato, hanno bisogno del sostegno dell’opposizione. ...

Due piccoli italiani - quella pazza fuga verso la libertà di due picari pugliesi : Con la crisi che non finisce, il cinema italiano si fa condizionare dal retaggio neorealista e stenta a reinventarsi fabbrica di sogni, per sottrarre il pubblico alle umiliazioni della realtà, ciò che ...

Paolo Sassanelli racconta una scena di Due piccoli italiani : “Questa scena è stata girata a Bari nel periodo più caldo della scorsa estate. Era tutto improvvisato ed è stato veramente divertente”, dice il regista. Leggi

Due piccoli italiani - di Paolo Sassanelli : Piccola è la loro ambizione, piccolo è il posto che gli ha riservato il mondo fino a quel momento. Desta stupore la presenza di alcune scene molto drammatiche, con una venatura quasi da thriller, che,...

Palermo : in auto con tre chili di droga e Due figli piccoli - arrestati marito e moglie : Palermo, 12 giu. (AdnKronos) - In auto con tre chili di droga e due figli minori. Antonio Di Maggio e Marianna Pace, marito e moglie di 41 anni, sono stati arrestati dalla polizia durante un controllo in viale Regione siciliana, a Palermo. Nella loro auto gli agenti hanno trovato, nascosti sotto il

A Monteriggioni la raccolta dei rifiuti è sempre più tecnologica : installati Due contenitori informatizzati per la raccolta dei piccoli RAEE : Prosegue la riorganizzazione del servizio di raccolta dei rifiuti nel comune di Monteriggioni. Da alcuni giorni sono a disposizione dei cittadini due nuovi contenitori intelligenti per la raccolta dei piccoli RAEE, rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche. I due cassonetti sono stati posizionati a Castellina Scalo, in via Di Vittorio, a fianco della Casina Olly per la raccolta dell’olio alimentare esausto, e a la Tognazza, di fronte ...

Modena : Due piccoli falchi pellegrini nel nido sulla Ghirlandina : Una dolce famigliola in cima alla Torre della Ghirlandina, simbolo di Modena e patrimonio Unesco, dove una coppia di falchi pellegrini ha messo su famiglia e allevato due piccoli che tra pochi giorni saranno pronti a spiccare il volo. E’ l’Amministrazione comunale a rivelarlo, spiegando che per la prima volta la coppia, che vive da diversi anni sull’ultima balconata della Ghirlandina, riesce a portare a schiusa le uova che ha ...

Lussemburgo : tour su Due ruote alla scoperta di uno dei Paesi più piccoli al mondo : Uno dei più piccoli stati del mondo, il Lussemburgo ha molto da offrire ai suoi visitatori: nonostante le piccole dimensioni, infatti, questo Paese situato nel cuore d’Europa offre ai turisti attrazioni e attività per ogni tipo di viaggiatore, per scoprire il territorio, la sua storia, le sue tradizioni e la sua identità. In soli 2.500 Km quadrati – 82 Km di lunghezza e 57 Km di larghezza – il territorio lussemburghese permette di immergersi in ...

Parma - arrestate Due maestre : maltrattavano e terrorizzavano bambini piccoli : Sono state arrestate dai carabinieri a Colorno, un comune della provincia di Parma, due insegnanti responsabili di maltrattamenti nei confronti di bambini di età compresa tra i 3 ed i 5 anni. Le vittime, terrorizzate, erano costrette a subire ripetute violenze fisiche e psicologiche e punizioni quando disobbedivano.Continua a leggere

Precipita nel pozzo - trovano Due corpi mummificati. Ricordate il caso dei piccoli Ciccio e Tore a Gravina di Puglia? Caso riaperto : Ricordate il Caso di Filippo Pappalardi? Era stato sospettato ingiustamente dell’omicidio dei figlioletti, Ciccio e Tore, due fratellini di 13 e 11 anni scomparsi il 5 giugno 2006. Ora ha deciso di avviare indagini private per chiedere la riapertura del fascicolo sulla morte dei bimbi. “I miei figli si potevano salvare – dice Pappalardi – C’è qualcuno che li avrà sempre sulla coscienza, ma prima o poi la verità verrà ...

Bolzano - il 33enne scappato dall’Italia con i Due bambini piccoli è arrivato in Tunisia : È durato meno di una settimana il viaggio di Jamel Methenni, il 33enne tunisino scappato da Bolzano domenica 22 aprile con i suoi due figli piccoli. L’uomo ha chiamato questa mattina la moglie Rosa Mezzina, che ne aveva denunciato la scomparsa, e le ha comunicato di essere arrivato in Tunisia. La donna ha anche ricevuto delle fotografie dei bambini, a conferma del fatto che stanno tutti bene. Dell’episodio si era occupata anche la ...

