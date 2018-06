Come funziona Youtube Music | l' app di musica in streaming per sfidare Spotify

Instagram ha un miliardo di utenti e lancia un servizio di video. Come funziona IGTV : Instagram raggiunge il miliardo di utenti e celebra il risultato con il lancio della di IGTV: la nuova app per pubblicare (e visualizzare) video lunghi fino a un’ora, registrati con il cellulare in verticale. La novità, annunciata mercoledì durante un evento a San Francisco, è pensata soprattutto per permettere ai follower di seguire ancora più da vicino i loro beniamini. Ma in cosa differisce dal classico ...

Gestione Separata - pensione : cos’è e Come funziona? : La Gestione Separata è un fondo pensionistico finanziato con i contributi previdenziali obbligatori dei lavoratori assicurati e nasce con la L. 335/95 (art. 2, c. 26) di riforma del sistema pensionistico, anche nota come riforma Dini. A chi spetta la Gestione Separata? A tutti quei professionisti per che non hanno una cassa previdenziale; Ai venditori a domicilio con contratto di lavoro autonomo che hanno superato i 5.000 euro annui; Agli ...

Sla - Edavarone sarà esteso a un numero più alto di malati. Come funziona il farmaco che migliora la vita dei pazienti : L’Agenzia italiana del farmaco ha stabilito, con una nuova determina, che la somministrazione dell’Edaravone potrà essere estesa anche a persone malate di Sla con durata della patologia superiore ai due anni e a domicilio. “Si tratta di una importante novità per tutte le donne e gli uomini che hanno ricevuto la diagnosi. L’Edaravone è il farmaco in grado di rallentare moderatamente la degenerazione motoria causata dalla patologia ...

Pace fiscale - cos'è e Come funziona : Pace fiscale. Così il governo chiama l'operazione che per molti osservatori si tradurrà in sostanza in un condono di tasse non pagate. Ma cosa si intende per Pace fiscale? L'operazione ancora non è ...

Google sa quando morirai/ Come funziona il sistema di Intelligenza Artificiale : ha 95% di accuratezza : Google sa quando morirai: Come funziona il sistema di Intelligenza Artificiale che ha il 95% di accuratezza. Ultime notizie sul progetto dei ricercatori di Stanford, Chicago e San Francisco(Pubblicato il Wed, 20 Jun 2018 18:31:00 GMT)

Di Maio : «Sul lavoro domenicale pronti a rivedere il dl Monti»|Come funziona : Il lavoro domenicale potrebbe cambiare: lo ha annunciato il vicepremier e ministro sllo Sviluppo Economico aprendo alla possibilità di modificare il decreto varato dal governo Monti che lo ha liberalizzato

Come funzionano i ripescaggi in Serie A : ecco tutti i criteri : Come funzionano i ripescaggi Serie A? La Figc ha reso noti i criteri per la redazione della classifica ai fini dei ripescaggi nel massimo campionato. L'articolo Come funzionano i ripescaggi in Serie A: ecco tutti i criteri è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Bollo auto europeo - Come funziona : Il Bollo auto così come lo conosciamo in futuro potrebbe non esistere più. La commissione Trasporti del Parlamento Ue ha presentato una proposta per rendere la tassa automobilistica uguale per tutti i ...

YouTube Music : Cos’è - Come funziona - prezzi e funzionalità : Ascolti Musica utilizzando spesso l’app o il sito di YouTube? Allora ho una notizia che potrebbe sicuramente piacerti: Google ha lanciato un nuovo servizio Musicale in streaming chiamato YouTube Music, con il quale sarà possibile ascoltare Musica tramite il popolare portale video, senza banner pubblicitari e con la possibilità di mettere in background l’app per […] YouTube Music: Cos’è, come funziona, prezzi e funzionalità

Flat tax - cos'è e Come funziona - : una tassa che prevede un'aliquota unica. Cittadini e imprese versano allo Stato una percentuale fissa dei propri guadagni. Questa percentuale è uguale per tutti, ed è indipendente dal reddito. Ecco ...

Come funziona il meccanismo motorizzato delle Fotocamere di Oppo Find X? : Il nuovo Oppo Find X è ufficiale, il primo smartphone con meccanismo motorizzato per “estrarre” le Fotocamere, sia quelle posteriori che quella anteriore, e che tra le tante caratteristiche si segnala l’assenza del notch ed un design davvero bello Oppo Find X: Ecco Come funziona l’apertura della fotocamera anteriore e posteriore Oppo Find X è […]

Flexy Cover : opinioni - Come funziona - prezzo e dove trovare il coperchio universale in silicone : A quanti di voi non è mai capitato di avere del cibo da conservare ma non riuscite mai a trovare il coperchio del vostro contenitore o della vostra pentola? Tranquilli, adesso c’è la soluzione a questo problema e si chiama Flexy Cover. Si tratta di un pratico e utilissimo coperchio in silicone estendibile in grado di adattarsi perfettamente ad ogni tipo di contenitore e che ti permette di proteggerne il contenuto che non varierà così il ...