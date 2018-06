Anche Xiaomi Mi 8 compare in uno store svizzero | svelando i possibili prezzi europei

Dopo Xiaomi Anche Amazfit sembra pronta allo sbarco in Italia : ecco le pagine social : sembra imminente l'arrivo in Italia di Amazfit, che ha già reso disponibili le prima pagine social du Facebook e Instagram. A quando la vendita ufficiale nel nostro Paese? L'articolo Dopo Xiaomi anche Amazfit sembra pronta allo sbarco in Italia: ecco le pagine social proviene da TuttoAndroid.

Anche il pallone da calcio diventa intelligente : ecco Xiaomi Insait Joy - con tanto di app : Siamo in piena Coppa del Mondo di calcio e Xiaomi ne approfitta per lanciare il suo pallone intelligente, con tanto di companion app da installare sullo smartphone.

Xiaomi fa registrare una crescita vertiginosa nelle vendite del Q1 - Anche in Europa : Xiaomi fa registrare una crescita straordinaria nelle vendite nel corso del primo trimestre del 2018, anche in Europa dove la crescita è ovviamente molto importante.

Presentato lo Xiaomi Mi 8 : specifiche ufficiali - spunta Anche il prezzo : È stato da poco Presentato lo Xiaomi Mi 8, il nuovo top di gamma del marchio cinese, che ha sancito il salto rispetto alla versione Mi 7, alla fine accantonata, vuoi anche per l'occasione offerta dall'ottavo anniversario della società (si consideri pure che il numero 8 in Cina viene considerato estremamente fortunato). Il device include un display AMOLED FHD+ (2248 x 1080 pixel) con diagonale da 6.21 pollici in formato 18,7:9, e notch nella ...

Xiaomi Mi 8 arriverà Anche in Italia - insieme ad altri sette Paesi : Xiaomi Mi 8 arriverà anche in Italia, insieme ad altri sette Paesi. La conferma arriva da un nuovo poster che mostra otto monumenti di altrettanti Paesi.

Inizia a far capolino qualche specifica tecnica di Xiaomi Mi 8 SE - Anche se sono solo rumor : Nelle ultime ore è apparsa un'immagine, rimbalzata anche da Slashleaks, che confermerebbe Xiaomi Mi 8 SE e alcune, possibili, caratteristiche tecniche

I dispositivi Xiaomi da oggi disponibili Anche in Italia : ROMA – I dispositivi Xiaomi arrivano finalmente in Italia. Sono disponibili da oggi il Mi MIX 2S e del Redmi Note 5, insieme a una vasta gamma di dispositivi IoT. Disponibile a partire da 499,90€, Mi MIX 2S è una bellissima opera d'arte che porta la fotografia dei dispositivi Xiaomi a un nuovo livello. Lo smartphone […]

Ecco i nomi dei prossimi 17 Smartphone Xiaomi : C'è Anche Mi7 Lite : Trapelati in rete i nomi dei prossimi 17 Smartphone Xiaomi tra cui troviamo alcune novità e anche qualche conferma i progetti per i prossimi 2 anni. anche Mi7 Lite e Redmi A2 Già svelati i nomi di 17 Smartphone del futuro di Xiaomi Su un documento dell'EEC sono comparsi i nomi di 15 nuovi Smartphone […]

La gamma smart home di Xiaomi è controllabile Anche da Google Assistant : Xiaomi annuncia la compatibilità dei propri prodotti smart home con Google Assistant. Sarà possibile controllare vocalmente l'accensione/spegnimento delle luci e molto altro.

Xiaomi Mi 7 compare in nuove presunte immagini Anche in versione Plus : Il presunto Xiaomi Mi 7, insieme al "fratellone" Mi 7 Plus, è stato nuovamente avvistato in Rete, con immagini che mostrano entrambi i lati dello smartphone.