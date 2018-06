Thomas Markle | A Harry ho fatto promettere di non alzare le mani su mia figlia Con

Thomas Markle : «Rimpiangerò per sempre di non aver accompagnato mia figlia all’altare» : «Rimpiangerò per sempre di non aver tenuto la mano a mia figlia in un giorno così importante e non averla accompagnata all’altare». Senza tanti giri di parole Thomas Markle si confessa al sito americano TMZ e rivela tutto il suo dolore per non aver potuto prendere parte alla cerimonia di nozze tra la sua Meghan e il principe Harry d’Inghilterra. Ha assistito al royal wedding in diretta tv dal Messico, alle 4 di mattina, nel suo letto d’ospedale ...