Slam | gli occhiali da sole per chi naviga per mare

Gli iSlamici pregano nella sede del Pd : La festa di fine Ramadan nella sede del Pd. Siamo a Lodi, dove ieri un migliaio di islamici si sono riuniti per passare insieme la giornata che chiude il mese di "digiuno per Allah". Qui hanno creato "due spazi di preghiera, uno per le donne e uno per gli uomini" nell'area del Capanno di Lodi, sotto le protettive bandiere del Partito democratico."Siamo molto contenti che il Pd ci abbia concesso questo spazio - ha detto al Cittadino Abdelrahman ...

Sonia - la 21enne italiana nell’Isis : “Ora ho capito e voglio lasciare lo stato iSlamico” : Per la prima volta parla la giovane originaria del Trevigiano considerata dai pm italiani a tutti gli effetti una foreign fighter dopo la sua adesione all'Isis. "Mi sono resa conto che lo stato Islamico non era come mi aspettavo, un mondo perfetto e giusto dove si viveva secondo le regole del Corano ma era ormai troppo tardi" ha spiegato la 21enne che ora è in un campo profughi dopo la caduta di Raqqa.Continua a leggere

Tennis - la classifica dei vincitori di Slam : Rafael Nadal trionfa al Roland Garros - a -3 da Roger Federer! Battaglia a Wimbledon : Rafael Nadal ha conquistato il Roland Garros 2018 e si è così imposto per la 18esima volta in un torneo dello Slam. Lo spagnolo prosegue il proprio dominio incontrastato sulla terra rossa di Parigi dove ha trionfato per 11 volte in carriera (eguagliato il record di Margaret Smith Court come plurivincitore di uno Slam, l’australiana si impose per così tante volte agli Australian Open). Il mancino di Manacor ora si porta a tre lunghezze da ...

Governo - il ministro dell’Interno Salvini : “Femministe pro ISlam? Si mettano il burqa. Per alcune sarebbe pure meglio” : “In Italia abbiamo i fenomeni a sinistra che sono femministe e a favore dell’Islam. Mettetevi d’accordo con voi stesse: o fai la femminista o ti metti il burqa. Magari qualcuno starebbe meglio col burqa”. Sono le parole di Matteo Salvini, ministro dell’Interno, a Brescia, venerdì 8 maggio, per la chiusura della campagna elettorale della candidata sindaca Paola Vilardi, avvocata di Forza Italia sostenuta dalla Lega e ...

Tennis - è morta la campionessa Maria Bueno negli anni 60 vinse 19 titoli del Grande Slam : 'Ai miei tempi, il Tennis era totalmente amatoriale, avevo solo due racchette per torneo, il premio per una vittoria a Wimbledon era un buono di 15 sterline ma è attraverso lo sport che ho vinto cose ...

Daniela Santanchè - La Confessione/ Video - battaglia contro l’ISlam integralista : “Ecco quando ho avuto paura” : Daniela Santanchè, ospite de La Confessione di Peter Gomez, il Video promo e la battaglia contro l’Islam integralista: “Ecco quando ho avuto paura”.(Pubblicato il Fri, 08 Jun 2018 17:55:00 GMT)

Vienna chiude sette moschee ed espelle gli imam |La Turchia : razzismo contro iSlamici : La chiusura riguarda quattro moschee a Vienna, due in Alta Austria e una in Carinzia. I responsabili sono accusati di finanziamenti illeciti all'estero.

La guerra dell’Austria all’iSlam : chiuse 7 moschee - espulsione per gli imam finanziati dall’estero : Il cancelliere austriaco Sebastian Kurz dichiara guerra all'islam politico: 7 moschee chiuse in tutto il Paese ed espulsione per gli imam finanziati dall'estero. La decisione dopo la pubblicazione di alcune foto in cui si vedono dei bambini riprodurre la battaglia di Gallipoli. Dura reazione della Turchia: "Scelta deriva da ondata populista e razzista".Continua a leggere

La guerra dell’Austria all’iSlam : chiuse 7 moschee - espulsione per gli imam finanziati dall’estero : La guerra dell’Austria all’islam: chiuse 7 moschee, espulsione per gli imam finanziati dall’estero Il cancelliere austriaco Sebastian Kurz dichiara guerra all’islam politico: 7 moschee chiuse in tutto il Paese ed espulsione per gli imam finanziati dall’estero. La decisione dopo la pubblicazione di alcune foto in cui si vedono dei bambini riprodurre la battaglia di Gallipoli. […] L'articolo La guerra dell’Austria all’islam: ...

Vienna chiude 7 moschee ed espelle gli imamLa Turchia : è razzismo contro gli iSlamici : La chiusura riguarda quattro moschee a Vienna, due in Alta Austria e una in Carinzia. I responsabili sono accusati di finanziamenti illeciti dall'estero. Il ministro dell'Interno: "Vedrò il collega austriaco per concordare la linea d'azione".

Roland Garros – Sognava di fare il calciatore e adesso è in semifinale Slam - la storia di Cecchinato : “negli ultimi mesi ho capito che…” : Da piccolo Sognava di fare il calciatore, poi lo zio l’ha convinto a dedicarsi al tennis: adesso Marco Cecchianto è in semifinale del Roland Garros Probabilmente sarà l’11° Roland Garros di Rafa Nadal, ma l’edizione 2018 dello Slam parigino verrà associata e ricordata nel tempo per l’exploit di Marco Cecchinato. Il tennista palermitano ha sorpreso tutti eliminando giocatori del calibro di Carreno-Busta, Goffin e soprattutto Noavak Djokovic in ...

Tennis - Roland Garros : gli altri 7 semifinalisti Slam prima di Cecchinato : Venerdì 7 giugno, a 40 anni esatti, il siciliano Marco Cecchinato , numero 72 del mondo, scenderà in campo contro l'austriaco Dominic Thiem in un match che vale un posto in finale al Roland Garros. l'...

Sana - Yasmine e le altre : le nuove figlie dell'ISlam in rivolta contro i padri : Quello di Yasmine, nella sua tragicità, è un caso di scuola. Una ragazza ben integrata, che studia in un liceo considerato il più difficile del circondario, e prende voti alti. Che ha un gruppo di ...

Bergoglio sull'iSlam : "Equazione con il terrorismo è una sciocchezza" : Papa Bergoglio ha parlato di islam e di terrorismo in un'intervista rilasciata al direttore de L'Eco di Bergamo. L'occasione è rappresentata dall'arrivo nella città lombarda delle spoglie di San Giovani XXIII. Un "testo fiume", attraverso il quale il Santo Padre ha voluto ribadire parti centali della sua visione del mondo: tra queste, Papa Francesco ha definito una "sciocchezza" l'assunto per cui la religione islamica e il fondamentalismo ...