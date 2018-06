“Salvini come Hitler” - l’ex consigliere regionale insulta il ministro : "Salvini è una merda come Hitler". Insulti gravissimi al ministro degli Interni Matteo Salvini. L"ex consigliere regionale dell'Emilia - Romagna Matteo Riva (eletto con l'Idv e poi finito nel gruppo Misto) si è lasciato andare, sulla sua pagina Facebook, a un violento sfogo nei confronti del leader del Carroccio.Il commento choc è stato scritto da Riva sotto un post dove l"ex politico (ora riciclato a "blogger") augurava a Salvini, Di Maio e a ...

Salvini A NON È L'ARENA : 'A RENZI NON RISPONDO E IL PROGRAMMA LO FAREMO COME PROMESSO' : Matteo SALVINI, pochi minuti fa, viene intervistato su La7, da Giletti, a 360 gradi su moltissimi argomenti. Ma prima di ogni altro argomento, relativo all'economia o alle migrazioni africane, viene incalzato sulle dichiarazioni odierne di RENZI: GILETTI: 'SALVINI, RENZI dice che Lei è un bullo coi 629 poveri deboli indifesi lasciati per una settimana in ...

Migranti - Renzi : “Salvini ha fatto il bullo con 629 rifugiati. Ue? Diciamo che chi non accoglie come Orban - non avrà fondi” : Il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede riferisca in Aula per spiegare i suoi rapporti con Luca Lanzalone, l’avvocato diventato principale consulente, “risolutore dei problemi” nelle amministrazioni guidate da giunte dei Cinquestelle, finito ai domiciliari nell’inchiesta sullo stadio di Roma. A chiederlo è l’ex presidente del Consiglio ed ex segretario del Pd Matteo Renzi: “Il M5s sceglie una persona che ...

Sintonia totale - Crimi (M5S) parla come Salvini. Stretta sulle Ong : "Pacchia finita per chi specula sui migranti" : "La pacchia è finita per chi specula sui migranti" per quelli che "sui 600 migranti" a bordo dell'Aquarius che vanno a Valencia "avrebbero lucrato 600mila euro al mese chissà per quanto tempo". Lo ha detto il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Vito Crimi a un convegno di Area Dg a Catania. "C'è un albergatore che non ha potuto accogliere 50 persone per un mese - ha aggiunto - una cooperativa che non ha avuto un ...

L'unico problema tra Conte e Macron è Salvini. Come è andato il vertice di Parigi : Una "perfetta sintonia" e l'annuncio di un nuovo bilaterale Italia-Francia in autunno a Roma per rafforzare la cooperazione tra i due paesi. Dopo le tensioni dei giorni scorsi sul nodo migranti, è pace fatta tra il presidente del consiglio Giuseppe Conte e quello francese Emmanuel Macron dopo i giorni "turbolenti a causa dell'affare Aquarius" Come li ha definiti Conte. La stoccata a Salvini Anche se ...

Matteo Renzi su Aquarius : “Salvini ha usato 629 persone come ostaggi politici. Dice che bloccherà gli sbarchi? Mente” : Matteo Renzi interviene sulla questione Aquarius e critica Salvini e il governo Conte: "Io penso che chi vi racconta che ha bloccato gli sbarchi vi prende in giro. Lasciare una nave in mezzo al mare, utilizzando 629 persone come ostaggi per una trattativa politica è sbagliato. Perdiamo voti Dicendo queste cose? Non mi interessa, restiamo umani".Continua a leggere

Coldiretti - carne : per 9 - 6 milioni di italiani griglie accese come Salvini : come il Vicepremier Matteo Salvini, sono 9,6 milioni gli italiani che colgono l’occasione dell’arrivo della bella stagione per partecipare alle tradizionali grigliate, con una netta prevalenza della carne, al mare, in montagna, nei parchi, in campagna o nelle case dotate di spazi adeguati. E’ quanto emerge dall’indagine Coldiretti/Ixè in occasione della Giornata nazionale della carne italiana con l’apertura al pubblico dei Giardini Reali per il ...

La Comedie francaise. Macron fa pace con Conte. Ok di Salvini che sposta il tiro sulle ong : Dopo quasi tre giorni di 'Comedie francaise', si chiude lo scontro tra Italia e Francia sull'immigrazione. Giuseppe Conte conferma il bilaterale di domani con Emmanuel Macron, il quale stanotte lo ha chiamato, ha preso le distanze dalle accuse arrivate dal suo partito En Marche verso il governo di Roma ("Vomitevole") e ha inquadrato tutta la querelle su binari di "pragmatismo collaborativo", riferiscono alte fonti istituzionali. Matteo Salvini, ...

Salvini boccia il limite ai contanti : "Per me ognuno può pagare come vuole" : Il ministro dell'Interno, intervenuto all'assemblea Confesercenti, ha parlato della soglia di 3mila euro per i pagamenti cash. Dal M5s nessun seguito, Maurizio Martina (Pd) commenta: "Errore clamoroso"

Migranti - Salvini : "Francia chieda scusa e amici come prima" : Matteo Salvini respinge al mittente le critiche rivolte all'Italia dalla Francia per la gestione della nave Aquarius. "Non accettiamo insulti da chi respinge e chiude i porti, se i francesi avranno l'...

Aquarius - Varoufakis : “Momento fascista nella storia d’Italia. Colpa dell’Europa se uno come Salvini è al potere” : “Questo è un momento fascista nella storia dell’Italia e dell’Europa”. A dirlo, dopo la vicenda Aquarius, è l’economista greco ed ex ministro delle Finanze Yanis Varoufakis, a Milano per presentare il partito politico europeo DiEM25, insieme a Luigi De Magistris, Federico Pizzarotti, Lorenzo Marsili e Inna Shevchenko. L'articolo Aquarius, Varoufakis: “Momento fascista nella storia d’Italia. Colpa ...

Aquarius - Salvini : “Francia chieda scusa e accolga 9mila migranti come promesso. Bimbi morti in mare sono morti di Stato” : Emmauel Macron “chieda scusa” e “passi dalle parole ai fatti”. E se l’Europa “c’è parli adesso o taccia per sempre”. E poi i numeri dell’accoglienza, gli “undici migranti su 100 che hanno diritto di rimanere” e “il business dei ricorsi”. Matteo Salvini interviene al Senato per informare sul caso della nave Aquarius e, oltre a ripercorrere le giornate di domenica e ...

Stadio Roma - la ‘difesa’ di Salvini : “Conosco arrestato come persona per bene - spero che sia innocente” : “Chi stava lavorando allo Stadio della Roma lo conosco personalmente come una persona perbene, ora è nelle patrie galere. spero possa dimostrare la sua innocenza”. Così Matteo Salvini, intervenendo nel corso dell’assemblea di Confesercenti, in merito all’inchiesta sullo Stadio della Roma, che ha portato a nove arresti, compresi l’imprenditore Luca Parnasi (in carcere) e il presidente di Acea e consulente del M5s Luca ...

Aquarius - Salvini a Macron : “Emmanuel - se hai il cuore così d’oro - accogli 9mila migranti come avevi promesso” : “Il Paese più in torto con noi è la Francia che si era impegnata a prendere 9816 persone immigrate dall’Italia. Se n’è prese 640. Faccio quindi un appello al presidente Macron, che dice che gli italiani sono brutti e cattivi e Salvini è vomitevole”. Sono le parole pronunciate a Otto e Mezzo (La7) dal ministro dell’Interno, Matteo Salvini, a seguito delle dichiarazioni del presidente francese Macron e del suo partito, En Marche. E continua: ...