Roberto Fico e gli ortodossi del Movimento 5 Stelle all' attacco di Davide Casaleggio

Migranti - Roberto Fico si smarca da Matteo Salvini : “Ue sanzioni l’Ungheria se Orban rifiuta le quote” : Il presidente della Camera Roberto Fico prende le distanze dalle posizioni espresse più volte dal ministro dell'Interno Matteo Salvini sulle quote Ue per la redistribuzione dei Migranti a cui il governo ungherese guidato da Viktor Orban si oppone: "Chi non vuole le quote allora paghi le multe. Orban, quindi, se non vuole le quote deve essere multato", afferma Fico.Continua a leggere

Aquarius - Luigi De Magistris perde la testa : 'Ignobile - vergognosa sconfitta per l'Italia. Ora Roberto Fico...' : In queste tormentate ore in cui ha tenuto banco il caso-Aquarius e l'emergenza immigrazione, i fari sono stati puntati anche su Roberto Fico , l'ortodosso, il pentastellato di sinistra nonché ...

Matteo Salvini - contro Roberto Fico : il grillino lo sfida sugli immigrati : E' passata appena una settimana da quando il governo è salito a giurare al Quirinale, e già nella maggioranza giallo-verde si aprono crepe profondissime, che fanno pensare a una 'morte prematura' dell'...

Matteo Salvini - lo scontro con il grilino Roberto Fico sull'immigrazione : così ci farà invadere : Era solo questione di tempo perché tra Lega e M5s scoppiasse il primo scontro sul tema dell'immigrazione. Mentre nel governo la linea di Matteo Salvini all'Interno è stata chiara sin da subito, tra i ...

Roberto Fico fa l’anti Salvini/ “Lo stato deve supportare le Ong e coloro che aiutano le persone” : Roberto Fico fa l’anti Salvini: “Lo stato deve supportare le Ong e coloro che aiutano le persone”. Le nuove dichiarazioni del presidente della Camera opposte al ministro dell'Interno(Pubblicato il Fri, 08 Jun 2018 17:48:00 GMT)

Roberto Fico fa l’anti-Salvini : “Gli attacchi alle Ong? Stato le supporti. La sofferenza di migranti e deboli è la mia sofferenza” : Gli attacchi di Salvini alle Ong? A distanziarsi dalle parole del neo ministro dell’Interno e segretario della Lega, è il presidente della Camera Roberto Fico, pur sottolineando il suo ruolo terzo e istituzionale. “Sono la terza carica dello Stato, non entro in queste cose. Ma chi fa solidarietà deve avere il supporto dello Stato. E la sofferenza di migranti e ultimi è la mia sofferenza”, ha affermato, parlando al termine di un ...

Roberto Fico : "Vado nella tendopoli di San Ferdinando coi più deboli" : "Chi rappresenta lo stato non deve stare chiuso nel palazzo, ma andare dove lo stato deve far sentire la sua presenza, stare sul campo dove le situazioni sono difficili: per questo lunedì sarò nella tendopoli di San Ferdinando in Calabria". Lo ha detto il presidente della Camera, Roberto Fico che ha incontrato le rappresentanze delle Usb nella piana di Gioia Tauro."Le istituzioni non possono esimersi - aggiunge il presidente della ...