La data di lancio di Cyberpunk 2077 potrebbe essere distante ancora qualche anno

E3 2018 : rivelata la data di lancio di Kingdom Hearts 3 : Molto probabilmente ne sapremo di più in occasione delle numerose conferenze che si terranno in questi giorni all'E3, ma per ora Square Enix ha deliziato i fan della saga di Kingdom Hearts con un interessante annuncio via Twitter:Kingdom Hearts 3 uscirà il 29 gennaio 2019.Esattamente, proprio come avete letto Kingdom Hearts 3 si sposta leggermente in avanti dall'iniziale finestra di lancio che lo voleva fuori nel 2018, abbracciando quel periodo ...

E3 2018 : NBA LIVE 19 ha una data di lancio : NBA LIVE 2019 sale sul palco dell'E3 2018 di Los Angeles, e rivela al mondo la data di lancio.Il celebre gioco sportivo di AE Sports giungerà sugli scaffali il 7 settembre di quest'anno. Siete pronti per vivere questa nuova stagione di NBA sulle vostre console?Possimo vedere di seguito il trailer proiettato sul palco:Read more…

The Walking Dead : The Final Season si mostra in un nuovo teaser trailer. Confermata la data di lancio per il mese di agosto : Dal suo debutto nel 2012, l'acclamato adattamento episodico di The Walking Dead di Telltale Games ha portato i giocatori lungo un viaggio emozionante e tra poco, in estate, inizierà ufficialmente il primo capitolo di The Walking Dead: The Final Season (e la fine della storia di Clementine).Come riporta Dualshockers, Telltale Games ha svelato il primo trailer di The Walking Dead: The Final Season, che mostra una Clementine molto più anziana ...

Xiaomi Mi Note 5 : ecco il presunto prezzo - le caratteristiche e la data di lancio : Tra i protagonisti dell'evento organizzato da Xiaomi per giovedì 31 maggio ci potrebbe essere anche lo Xiaomi Mi Note 5. ecco le sue possibili feature L'articolo Xiaomi Mi Note 5: ecco il presunto prezzo, le caratteristiche e la data di lancio proviene da TuttoAndroid.

Battlefield V : comunicata data di lancio - vediamo insieme il trailer di lancio : Potremo mettere le mani su Battlefield a partire dal 19 ottobre, a rivelarlo è Dice stessa nella conferenza di oggi per il reveal del nuovo capitolo della celebre saga di FPS.Assieme alla data di lancio sono state comunicate moltissime altre novità su questo nuovo capitolo ambientato nella Seconda Guerra Mondiale, ma se c'era qualcosa che gli appassionati stavano attendendo è il trailer reveal di Battlefield V, il quale vi riproponiamo qui di ...

Il bilancio di De Laurentis : 'Molto contento di com'è andata la stagione' : Agenzia Vista, Napoli, 20 maggio 2018 Al termine dell'incontro di campionato con il Crotone, il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentis, si è soffermato a salutare i giornalisti....

Kingdom Hearts 3 : la data di lancio sarà annunciata molto presto : I fan di Kingdom Hearts 3 sparsi per tutto il mondo sapranno molto presto quando potranno finalmente mettere le mani sull'attesissimo action RPG targato Square Enix in collaborazione con Disney.Come riporta Express infatti Square Enix ha rivelato durante il recente evento Kingdom Hearts 3 Premiere che avrebbe avuto importanti dettagli fra le mani molto presto. La data di lancio del gioco sarà infatti annunciata agli inizi di giugno a quanto ...

Okami HD : ecco la data di lancio giapponese per Nintendo Switch : L'ultimo numero di Weekly Famitsu, riporta Dualshockers, include una rivelazione per quanto riguarda la data di lancio giapponese di Okami HD per Nintendo Switch.Il gioco, precedentemente annunciato anche per la console ibrida di Nintendo, verrà pubblicato in Giappone a partire dal 9 agosto al prezzo di 2.990 yen più tasse per quanto riguarda la vendita al dettaglio, mentre sul Nintendo eShop sarà prezzato 2.769 yen più tasse e la collector's ...

Death's Gambit : annunciata la data di lancio dell'ispiratissimo action-RPG per PS4 e PC : Gli appassionati hanno avuto parecchio da attendere, la ora sembra proprio che Death's Gambit sia davvero vicino, come riporta infatti anche Playstationlifestyle il gioco ha una data di lancio, la quale non è nemmeno poi così lontana dopotutto.L'action-RPG di White Rabbit arriverà per PlayStation 4 e PC il 14 agosto, i preordini sono aperti su Steam. Riportiamo di seguito il trailer cinematografico del gioco, ottimo per calarsi nell'atmosfera di ...

Death's Gambit : annunciata la data di lancio dell'ispiratissimo action-RPG per PS4 e PC : Gli appassionati hanno avuto parecchio da attendere, la ora sembra proprio che Death's Gambit sia davvero vicino, come riporta infatti anche Playstationlifestyle il gioco ha una data di lancio, la quale non è nemmeno poi così lontana dopotutto.L'action-RPG di White Rabbit arriverà per PlayStation 4 e PC il 14 agosto, i preordini sono aperti su Steam. Riportiamo di seguito il trailer cinematografico del gioco, ottimo per calarsi nell'atmosfera di ...

Death's Gambit : annunciata la data di lancio dell'ispiratissimo action-RPG per PS4 e PC : Gli appassionati hanno avuto parecchio da attendere, la ora sembra proprio che Death's Gambit sia davvero vicino, come riporta infatti anche Playstationlifestyle il gioco ha una data di lancio, la quale non è nemmeno poi così lontana dopotutto.L'action-RPG di White Rabbit arriverà per PlayStation 4 e PC il 14 agosto, i preordini sono aperti su Steam. Riportiamo di seguito il trailer cinematografico del gioco, ottimo per calarsi nell'atmosfera di ...

Tacoma : il titolo ha una data di lancio per PlayStation 4 : Tacoma è stato lanciato per la prima volta per Xbox One e PC nell'agosto del 2017, rimembra Gematsu.Ebbene, da oggi i giocatori PlayStation sanno che il gioco è in arrivo anche per la loro console, PS4. L'a data di lancio annunciata è l'8 maggio 2018, annuncia lo sviluppatore The Fullbright Company.La versione PS4 di Tacoma introdurrà una nuova modalità chiamata "Developer Commentary Mode", nella quale saranno contenute oltre due ore di commenti ...

OnePlus 6 prezzo - caratteristiche e data di lancio : Ci sono perdite consistenti riguardanti il prossimo OnePlus 6, tante da poter permettere un rendering completo del dispositivo ed un primo sguardo esaustivo alle sue caratteristicheL’ultima novità a riguardo è il possibile impiego di nuovi materiali, per l’esattezza si parla di una scocca con retro in vetro o ceramica, una strada già percorsa da altri produttori di deviceOnePlus 6 prezzoLe certezze si concretizzano sulla scelta del ...

Primi dettagli sulla nuova NVIDIA GeForce GTX 1180 : specifiche - prezzo e data di lancio : Nonostante alcuni possano considerare le NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti e Titan Xp delle giovani schede video, il produttore sta lasciando filtrare le prime informazioni a riguardo della nuova NVIDIA GeForce GTX 1180, che supererà nettamente in performance le colleghe offrendo nuovi orizzonti al gaming su PC.I dettagli, pubblicati sulle pagine di Wccftech, sono tutti preliminari e nessuno di loro è stato confermato ufficialmente, ma sono utili per ...