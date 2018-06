E3 2018 | Super Smash Bros Ultimate - anteprima

Volley - Nations League 2018 : 12^ giornata - risultati e classifica. Italia settima - serve l’impresa per la Final Six. Crollo Brasile - Serbia super : Si è conclusa la dodicesima giornata della Nations League 2018 di Volley maschile. La corsa verso la Final Six è entrata nel vivo, mancano soltanto tre partite al termine della fase preliminare. L’Italia si trova in settimana posizione e ora è chiamata a un’impresa per strappare i pass per gli atti conclusivi. Di seguito tutti i risultati e la nuova classifica. A Seoul (Corea del Sud) Australia vs Italia 3-1 (27-25; 18-25; ...

Superbike - GP Usa 2018 : programma - orari e tv. Il calendario del fine settimana a Laguna Seca : Il Mondiale Superbike sbarca in California, più precisamente sul tracciato di Laguna Seca, per il Gran Premio degli Stati Uniti 2018. Una tappa decisamente affascinante di una stagione che si sta rivelando più combattuta ed equilibrata del previsto, anche se il campione del mondo Jonathan Rea sta comunque dominando la scena con 65 punti di vantaggio sul ducatista Chaz Davies e 74 sull’olandese Michael van der Mark. Nelle ultime sei gare ...

Mondiali Russia 2018 : Brasile-Svizzera - le formazioni : super attacco verdeoro : Brasile-Svizzera- Rese note le formazioni ufficiali di Brasile-Svizzera. super attacco per i verdeoro. 4-2-3-1 a super trazione offensiva. Confermati Willian, Coutinho, Neymar e Gabriel Jesus. Svizzera in campo a specchio. Seferovic unica punta. LE formazioni UFFICIALI BRASILE (4-2-3-1): Alisson; Danilo, Thiago Silva, Miranda, Marcelo; Casemiro, Paulinho; Willian, Coutinho, Neymar; Gabriel Jesus. All. Tite SVIZZERA (4-2-3-1): Sommer; ...

Belgio-Panama - Mondiali 2018 : i Red Devils superfavoriti contro la Cenerentola al debutto : Una corazzata contro la Cenerentola dei Mondiali 2018, una delle grandi outsider per il successo finale contro la debuttante assoluta, una nuova potenza universalmente riconosciuta contro la rivelazione delle qualificazioni. Si può descrivere così Belgio-Panama, in programma lunedì 17 giugno (ore 17.00): al Fisht Stadium andrà in scena una partita molto importante per le sorti del Gruppo G dove i Red Devils sono i principali indiziati per la ...

Estrazione SuperEnalotto del 16 Giugno 2018 : Estrazione SuperEnalotto, ecco la sestina vincente, più numeri, jolly e superstar, estratti nel concorso numero 72 del 16 Giugno 2018. Estrazione SuperEnalotto di sabato 16/06/2018 Combinazione Vincente Jolly SS 5 37 51 65 79 81 30 49 Jackpot : 49.400.000,00 € La prossima Estrazione sarà effettuata martedì 19 Giugno 2018 Di seguito i numeri più ritardatari e frequenti della sestina, […] L'articolo Estrazione SuperEnalotto del 16 Giugno ...

Superenalotto sistema ridotto di 12N a G5 per il 16 Giugno 2018 : Superenalotto, sistema ridotto di 12 numeri a garanzia del 5, sviluppato in 68 sestine, valido a partire dal 16 Giugno 2018. Superenalotto la proposta di oggi è un sistema ridotto elaborato con la seguente condizione, n-1, il sistema sviluppa 68 sestine, nella versione integrale le combinazioni sarebbero state 624. Il nuovo jackpot per questo concorso è di 48.400.000,00 euro. Nel […] L'articolo Superenalotto sistema ridotto di 12N a G5 per ...

Ciclismo – Kung si prende l’ultima tappa - ma la vittoria del Giro di Svizzera 2018 va ad un superbo Richie Porte : Stefan Kung vince la nona tappa del Giro di Svizzera, Richie Porte amministra il vantaggio e si prende la corsa elvetica L’anno scorso il Giro di Romandia, quest’anno quello di Svizzera. Richie Porte raccoglie successi e lo fa in maniera stupenda, come accaduto nella corsa a tappe elvetica. Il corridore della BMC chiude davanti a tutti in classifica generale, beffando Jakob Fuglsang e Nairo Quintana che chiudono a oltre un minuti di ...

Pronostico GAIS vs Degerfors - Superettan 18-6-2018 e Analisi : Svezia Superettan, 13^ giornata, Analisi e Pronostico di GAIS-Degerfors, lunedì 18 giugno 2018. Match tra due formazioni di centro classifica. GAIS Goteborg–Degerfors, lunedì 18 giugno. Una delle sfide più affascinanti della tredicesima giornata di Superettan è in programma al Gamla Ullevi di Goteborg. Posizionate a metà classifica e divise da un solo punto, arrivano al match con due stati d’animo differenti. Come arrivano GAIS ...

Lotto/ Estrazioni 16 giugno 2018 - Superenalotto e 10eLotto : numeri vincenti e il “club dei 100” : Estrazione del Lotto e SuperenaLotto del 16 giugno: 10eLotto, numeri vincenti del concorso Sisal n.72/2018: ultime notizie, aggiornamenti e tutte le vincite di giornata(Pubblicato il Sun, 17 Jun 2018 09:32:00 GMT)

US Open 2018 - in quattro in testa. Super rimonta di Molinari : è 23° : Lo US Open in diretta, in esclusiva e in alta definizione su Sky: domenica 17 giugno dalle ore 17.30 , Sky Sport 2 HD, TUTTI I VIDEO DI GOLF Guarda tutti i video

