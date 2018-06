Di Maio contro le app di food delivery che rappresentano il 10% dei fattorini

M5S : Di Maio in tribunale ad Aversa contro ex attivista querelato : Luigi Di Maio è arrivato ad Aversa, al tribunale di Napoli Nord, dove testimonierà al processo per diffamazione intentato dal co-fondatore del movimento Gianroberto Casaleggio contro l'ex esponente ...

FOODORA CONTRO DI Maio E DECRETO DIGNITÀ “COSTRETTI A LASCIARE L'ITALIA”/ “Rider? Impossibile assumerli tutti” : FOODORA CONTRO Di MAIO e il DECRETO DIGNITÀ rider: “Se passa, addio Italia: vogliono tornare indietro al Medioevo". L'amministratore delegato dell'azienda, ha rilasciato oggi un'intervista(Pubblicato il Sun, 17 Jun 2018 16:08:00 GMT)

Ma ancora parla? Boldrini al veleno contro Salvini : 'Salga sui barconi con Di Maio' : Record di bile per Laura Boldrini. L'ex presidente della Camera è un fiume di livore contro Matteo Salvini e Luigi Di Maio. In un'intervista al manifesto , dice del ministro degli Interni leghista: '...

Roberto Fico - golpe contro Luigi Di Maio alla Camera : dove piazza il suo fidatissimo : Sono il primo partito d'Italia, pur con Le lega che tanto alle ultime amministrative quanto nei sondaggi sta recuperando terreno. Per questo, i 5 Stelle hanno fatto e stanno facendo il pieno di nomine ...

Di Maio contro Salvini sul tetto all'uso di contanti : Di Maio contro Salvini sull’abolizione del tetto all'utilizzo dei contanti nei pagamenti. Abolizione del limite all'uso dei contanti solo adombrata per la verità dal ministro dell’Interno durante il suo intervento presso l’assemblea di Confesercenti. "Nel contratto questo punto non c’è" ha detto questa mattina il ministro dello Sviluppo Economico e del lavoro Luigi Di Maio intervistato da Rtl 102.5. Secondo Di Maio è meglio piuttosto lavorare ...

Di Maio contro Salvini sullo stop al tetto sul contante : "Non è nel programma". E lancia il "decreto dignità" : MILANO - Il possibile stop al tetto di utilizzo per il contante divide i due vicepremier, Matteo Salvini e Luigi Di Maio. 'Per me - aveva detto Salvini - non ci dovrebbe essere nessun limite alla ...

Luigi Di Maio contro Matteo Salvini : 'Non può far chiudere tutti i porti' : Venerdì il premier Giuseppe Conte ne parlerà col presidente francese Macron e poi lunedì prossimo con la cancelliera tedesca Angela Markel . Ma intanto la questione della chiusura dei porti agita i ...

Elezioni comunali - il M5S arretra ma Di Maio : 'Davide continua a crescere contro Golia' : Evaporati, irrilevanti, diranno le opposizioni col sorriso. I pentastellati risponderanno invece che alle amministrative come sempre 'dimostriamo una crescita lenta ma costante'. Lo dice il capo ...

[Il retroscena] Fico - Dibba e gli altri : scatta la fronda contro Di Maio. "Il governo è troppo a destra" : Tutti si chiedono dove va il mondo. Uno dei pochi che capisce dove va il mondo sono io. Abbiate pazienza, mi faccio questo piccolo complimento". 11 giugno 2018 Diventa fan di Tiscali su Facebook

Aquarius - scontro tra Italia e Malta. Di Maio : «Ue sia solidale - siamo soli» : La nave Aquarius con a bordo 629 migranti soccorsi nelle ultime ore deve approdare a Malta perché è quello il «porto sicuro» più vicino al luogo dove si trova...

Lavoro : Di Maio - per contrastare sfruttamento più controlli non burocrazia : Roma, 10 giu. (AdnKronos) – “Negli anni i meccanismi di sfruttamento sono stati combattuti aumentando gli oneri sulle spalle degli imprenditori e il risultato è stato di continuare a fare prosperare i disonesti e a gravare sugli onesti. Dobbiamo fare più controlli e ridurre la burocrazia. Per questo l’Ispettorato del Lavoro va potenziato per controllare ed evitare questi malfunzionamenti”. Ad affermarlo è il ministro ...

Di Maio contro le delocalizzazioni : “Non le permetteremo per chi ha preso fondi statali” : Il neo ministro dello Sviluppo economico e del Lavoro si scaglia di nuovo contro le aziende che spostano la produzione all'estero annullando posti di lavoro, soprattutto contro quelle che hanno ricevuto fondi statali, e promette di intervenire dopo aver raccolto numerose segnalazioni di vertenze in atto in tutta Italia.Continua a leggere