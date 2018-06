Bocciato in quarto superiore | 18enne si suicida buttandosi sotto un treno a Padova

huffingtonpost

(Di lunedì 18 giugno 2018) Ha aspettato che ilarrivasse e si è gettato sui binari. Un giovane di 18 anni ha deciso di togliersi la vita così, nel primo pomeriggio di domenica, a Borgo Veneto, in provincia di, a pochi metri da un passaggio a livello. Come si legge sul Mattino di, il giovane abitava a Megliadino San Vitale, nella bassana, non distante dal luogo della tragedia. Nessuna ombra nella vita del. L'unica motivazione che avrebbe potuto spingere il giovane al gesto estremo potrebbe essere la bocciatura alanno dell'istitutoche frequentava nella provincia di Rovigo. Nessuna traccia a conferma di questa ipotesi. Il ragazzo non ha lasciato nessun biglietto, nessun messaggio per spiegare quel gesto. La famiglia l'aveva salutato al mattino, come sempre, augurandogli una buona giornata, ma ilnon ha più fatto ritorno a casa, ...