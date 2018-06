Raggi | gli esami | giudiziari | non finiscono mai

Stadio Roma - Lanzalone intercettato : “Milioni di cose gratis al Campidoglio. E da Raggi ho avuto solo il posto in Acea” : Dal Campidoglio avrebbe ricevuto solo “una cosa” e da “una sola persona”. E cioè rispettivamente il posto al vertice di Acea concesso dalla sindaca Viriginia Raggi. Agli atti dell’inchiesta sullo Stadio della Roma c’è anche un’intercettazione in cui Luca Lanzalone si lamenta con un suo socio riferendo di una conversazione avuta con Gianni Lemmetti, assessore al Bilancio e Partecipate, che gli avrebbe ...

Stadio Roma - il giorno degli interrogatori di garanzia. Depone anche Raggi sul ruolo di Lanzalone : La sindaca, sentita come testimone, sul ruolo di Lanzalone. L'ex Pd Civita nega favori. Il costruttore Parnasi, presunto capo della corruzione, si avvale della facoltà di non rispondere; così Palozzi ...

Stadio della Roma : Raggi ascoltata negli uffici di Piazzale Clodio : Stadio della Roma: sindaca ascoltata per oltre un’ora Roma – È terminata l’audizione in Procura della sindaca di Roma. Virginia Raggi è stata ascoltata negli uffici di Piazzale Clodio, come persona informata sui fatti nell’ambito dell’inchiesta sul progetto dello Stadio della Roma. La sindaca è stata ascoltata dai magistrati per oltre un’ora. L'articolo Stadio della Roma: Raggi ascoltata negli uffici di ...

Raggi : Stadio - se gli atti ok si può ripartire : Roma – “Per maggior sicurezza dei cittadini, dell’amministrazione e della Roma avvieremo immediatamente una verifica. Se questa verifica darà esito positivo, si potrà continuare. Per tutto il resto, confidiamo nella magistratura. Noi vorremo proseguire con questo progetto nel solco della legalità. E questa verifica e’ una ulteriore garanzia. Noi partiamo da quanto ha affermato la procura di Roma. Ossia che gli atti della ...

Stadio Roma - Baldissoni in Campidoglio da Raggi : Il direttore generale della Roma, Mauro Baldissoni, è in Campidoglio per un vertice con il sindaco Virginia Raggi sulla questione dello Stadio dopo gli arresti che hanno portato in carcere nove ...

Caso nomine in Campidoglio - ecco i testimoni della Raggi : Tra i nomi di spicco c'è quello del vicesindaco di Roma Luca Bergamo, quello dell'assessore allo Sport Daniele Frongia e il responsabile del personale Antionio De Santis. Non solo, con una mossa a ...

Stadio Roma : «Il consigliere della Raggi asservito ai Parnasi». Terremoto sulla giunta : Dal costruttore l'avvocato Lanzalone, fedelissimo della sindaca, ha avuto consulenze «inutili» per 100 mila euro per velocizzare il progetto. I pm: «Sono mazzette. I due hanno chiesto a Bisignani di intervenire sulla stampa per cambiare articoli sgraditi». Nei guai anche il dem Civita, uomo di Zingaretti: «Parnasi, mi assumi mio figlio?»

Arresti stadio Roma - Raggi : "Chi ha sbagliato pagherà" : Virginia Raggi non si sbilancia sull'inchiesta sulla realizzazione del nuovo stadio della Roma che ha portato a nove Arresti tra politici e imprenditori. "Aspettiamo di leggere le carte, noi siamo per ...

Stadio Roma : «Il consigliere della Raggi asservito ai Parnasi». Terremoto sulla giunta : ... «Sì sì» Civita: «Allora, ovviamente per ragioni di opportunità...nulla che riguarda le tue società! Ovviamente! Però tu mi avevi detto che qualcuno...lui è laureato in economia...Se ti mando il ...

Roma - 9 arresti e 14 indagati eccellenti per lo stadio a Tor Di Valle : c'è anche Parnasi - ecco chi sono gli altri Raggi : chi ha sbagliato - pagherà : Nove arresti (6 in carcere e tre ai domiliari) per il nuovo stadio della Roma a Tor Di Valle. Tra le persone arrestate ci sono anche l'imprenditore Luca Parnasi (in carcere), il...

«Il consigliere della Raggi asservito ai Parnasi». Terremoto sulla giunta di Virginia : Dal costruttore l'avvocato Lanzalone, fedelissimo della sindaca, ha avuto consulenze «inutili» per 100 mila euro per velocizzare il progetto dello stadio della Roma. I pm: «Sono mazzette. I due hanno chiesto a Bisignani di intervenire sulla stampa per cambiare articoli sgraditi». Nei guai anche il dem Civita, uomo di Zingaretti: «Parnasi, mi assumi mio figlio?»