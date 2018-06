Trasporto in auto | Simeup | Attenti al seggiolino giusto; Professione | il 14 giugno i

Camion di Trasporto cavalli sbanda sull’autostrada A6 - quattro animali morti nello schianto : L'impatto lungo il tratto autostradale che collega la A6 alla A10. Ferito il conducente del mezzo pesante, un 32enne trasportato in codice giallo in ospedale, ma ad avere la peggio sono stati quattro dei sei animali a bordo: cavalli provenienti da un allevamento del Torinese e che avrebbero dovuto disputare una gara internazionale a Savona.Continua a leggere

Diesel e auto Trasporto al centro del dibattito tra la filiera italiana e le istituzioni europee : Un tavolo tecnico, operativo e programmatico per mettere in rete da una parte le istanze della filiera italiana del settore automotive e dall'altra le istituzioni dell'Unione Europea, dove sui focus del Diesel e dell' autotrasporto si...

Autobus - l’Estonia è il primo paese al mondo a rendere gratuito il Trasporto pubblico : Dopo 5 anni di sperimentazione a Tallinn, il governo è convinto: per i residenti bus, tram e treni saranno “free” in tutto lo Stato

Auto Trasporto : Trasporto unito - troppi autisti stranieri - ora regole chiare : Roma, 31 mag. (AdnKronos) – troppi autisti stranieri , troppe società straniere che sfruttano le pieghe delle norme sul cabotaggio: ‘auto – trasportiamo italiano”. E’ questa la sfida che lancia Maurizio Longo, segretario generale di Trasportounito , per il quale “questa deve essere la priorità assoluta, da un lato per evitare che l’ Autotrasporto italiano spenga definitivamente il suo motore, azzerando ...

Auto Trasporto : A Cna- Fita primo premio 2017 Antitrust : Roma, 30 mag. (AdnKronos) – Cna- Fita riceverà oggi pomeriggio il primo premio Antitrust 2017 , riservato alle associazioni di imprese, per la campagna in favore degli autotrasportatori italiani danneggiati dal ‘cartello dei camion”. Con l’obiettivo di recuperare i capitali illecitamente sottratti alle imprese negli anni tra il 1997 e il 2011, durante i quali è stato attivo il ‘cartello”, Cna- Fita ha infatti ...

Auto Trasporto : A Cna- Fita primo premio 2017 Antitrust (2) : (AdnKronos) – Nel nostro Paese, infatti, i costi più elevati della media dei concorrenti europei rappresentano una costante. Non di oggi né di ieri. Fino al 2008 il comitato centrale dell’Albo degli autotrasportatori ha pubblicato annualmente i costi di esercizio delle imprese attive nell’ Autotrasporto per conto di terzi. Dieci anni fa il costo medio del trattore (al netto degli pneumatici) era di poco inferiore ai 130mila euro ...

"Auto Trasporto - sgravi per 100mila posti" : Centomila giovani potrebbero trovare lavoro entro il 2025 nel mondo dell'autotrasporto se il nuovo governo accoglierà la proposta di Conftrasporto di stanziare risorse per chi sceglierà la professione ...

AutoTrasporto : ConfTrasporto - vinto ricorso Tar - no contributi ad Art : Roma, 3 mag. (AdnKronos) – “L’Autotrasporto non deve alcun contributo per il funzionamento dell’Autorità di regolazione dei trasporti (che invece lo esigeva). Lo stabilisce il Tar del Piemonte con una sentenza che, giunta nella tarda serata di ieri, ha accolto le istanze della Federazione degli autotrasportatori italiani”. Ad annunciarlo è Fai-Conftrasporto in una nota. “Il Tribunale amministrativo del ...