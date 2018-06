Mondiali | Russia-Arabia Saudita 5-0 | Golovin show al debutto Mondiale

Mondiali 2018 comincia con una goleada - Russia-Arabia Saudita 5-0 : Il nostro compito è preservare questa forza, questa unità per le generazioni future, nel nome dello sviluppo dello sport e del rafforzamento della pace e della comprensione tra i popoli. Benvenuti in ...

Mondiali - Russia-Arabia Saudita 5-0 : Golovin incanta con dribbling - gol e assist : MOSCA - La lunga attesa è finita: la 21esima edizione della Coppa del Mondo - la prima col Var - ha preso il via. Ad aprire le danze davanti agli 80mila dello stadio ' Luzhniki ' di Mosca sono come da ...

Mondiali 2018 - la Russia dà spettacolo in campo e fuori : goleada contro l’Arabia Saudita - sugli spalti show dei tifosi - di Golovin e… di Putin [FOTO] : Mondiali Russia 2018, la kermesse è iniziata all’insegna dell’entusiasmo sugli spalti e non, i padroni di casa subito protagonisti così come Putin Mondiali Russia 2018, dopo tanta attesa, oggi è stato il giorno del via definitivo alla competizione. Dapprima, una splendida cerimonia d’apertura, ha entusiasmato i tifosi sugli spalti ed in diretta tv da tutti i continenti, anche con qualche eccesso come il dito medio di Robbie ...

Mondiali 2018 - Russia show all’esordio : Arabia Saudita asfaltata - spettacolo in campo e sugli spalti [FOTO] : 1/16 Fabio Ferrari/LaPresse LaPresse/ ...

Mondiali di Russia 2018 - la cerimonia d'apertura - Foto : Il presidente russo Vladimir Putin , insieme al numero uno della Fifa Gianni Infantino, ha ufficialmente dato il via ai Campionati del mondo: " Sono felice di accogliervi nel leggendario stadio ...

Russia-Arabia Saudita 5-0 - Mondiali 2018 : Cheryshev scatenato e cinquina russa al Luzhniki Stadium : Vittoria convincente della Russia nel match inaugurale dei Mondiali 2018 di calcio, valido per il gruppo A. I padroni di casa si sono imposti con il punteggio perentorio di 5-0 contro l’Arabia Saudita, allo Stadio Luzhniki di Mosca, grazie alle realizzazioni di Yuri Gazinskiy al 12′, di Denis Cheryshev (doppietta al 43’e al 91′), di Artem Dzyuba al 71′ e di Aleksandr Golovin al 94′. Russi protagonisti di un ...

La Russia ha battuto 5-0 l’Arabia Saudita nella prima partita dei Mondiali 2018 : nella partita inaugurale dei Mondiali di calcio, la Russia ha battuto 5-0 l’Arabia Saudita e si è portata momentaneamente in testa al Gruppo A in attesa della partita di domani tra Egitto e Uruguay. Allo stadio Luzhniki di Mosca la nazionale The post La Russia ha battuto 5-0 l’Arabia Saudita nella prima partita dei Mondiali 2018 appeared first on Il Post.

Mondiali 2018 - la Russia parte con il piede giusto : secco 5-0 all'Arabia Saudita : La Russia padrona di casa fa la voce grossa all'esordio contro la malcapitata Arabia Saudita che esce con le ossa rotte dallo stadio Luzhniki di Mosca con un pesante 5-0. I gol della vittoria per i russi portano la firma di Gazinsky, Cheryshev, doppietta, Dzyuba e Golovin, appetito dalla Juventus e autore di un gol e due assist. La Russia ha dimostrato di essere in un buonissimo stato di forma anche se al suo cospetto c'era una nazionale che ha ...

