Inchiesta Stadio della Roma | si dimette Lanzalone | pres Acea

Luca Lanzalone, avvocato genovese considerato molto vicino a Beppe Grillo e al Movimento 5 Stelle Romano, si è dimesso dalla presidenza di Acea, la società municipalizzata che si occupa di acqua, energia e ambiente a Roma. Lanzalone è una delle persone coinvolte

Ol presidente dell'Acea è rimasto coinvolto nel nuovo scandalo legato alla realizzazione della struttura a Tor Di Valle

Paolo Berdini : "L'Inchiesta sullo Stadio peggio di Mafia Capitale" : "Mafia capitale aveva fatto emergere la disarticolazione delle funzioni pubbliche di una amministrazione", "quello che emerge dall'inchiesta sullo Stadio della Roma, invece, è ancora peggiore, perché pare proprio che stavolta sia tutta la città e il suo destino a essere stata consegnata nelle mani del malaffare". E' il giudizio dell'ex assessore capitolino Paolo Berdini, uscito dalla giunta Raggi un anno e mezzo fa, ...

Stadio della Roma - ecco il metodo Parnasi : «Faccio Ostia e dopo incasso su Tor di Valle» - I nomi dell'Inchiesta : «Siamo andati lì dall'assessore a fare una figura... cioè proprio sembravamo i Romani quelli sai dei centomila film che hai visto? I Romani a Milano...Peggio di Totò», racconta a un'amica uno degli ...

Inchiesta Stadio Roma : «E se trovo suoi messaggi?». Lanzalone imbarazza il M5S : «Oddio, fammi vedere se ho scambiato qualche WhatsApp con lui. Niente, meno male». Il gioco più diffuso tra i deputati 5 Stelle è il check del cellulare, per verificare di non essere stati contagiati ...

Stadio Roma - nuova Inchiesta per corruzione sul progetto. Anche uomini M5s - Pd e Fi tra gli arrestati : Nove arrestati, sedici indagati dalla Procura di Roma. Tra i destinatari della custodia cautelare, il consigliere regionale Palozzi di Forza Italia, l'imprenditore Parnasi, il presidente di Acea ...

Stadio della Roma sotto Inchiesta : 9 arresti - c'è anche Parnasi : Nove arresti (6 in carcere e tre ai domiciliari) per il nuovo Stadio della Roma a Tor Di Valle. Tra le persone arrestate ci sono l'imprenditore Luca Parnasi, in carcere insieme a cinque...

Indagine nuovo stadio - il pm : «La Roma non c’entra nulla con l’Inchiesta» : «L'As Roma non c'entra nulla con l'inchiesta». È quanto ha precisato il procuratore aggiunto Paolo Ielo. L'articolo Indagine nuovo stadio, il pm: «La Roma non c’entra nulla con l’inchiesta» è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Chi sono gli indagati illustri nell'Inchiesta sullo stadio della Roma : Articolo aggiornato alle ore 11,00 del 13 giugno 2018. Nove arresti (sei in carcere, tre ai domiciliari) in un’inchiesta sul nuovo stadio dell’AS Roma calcio. I carabinieri del Nucleo investigativo del comando provinciale hanno eseguito stamattina una misura cautelare emessa dal gip di Roma nei confronti di 9 persone nell’ambito dell’indagine coordinata dalla Procura capitolina, concernente ...

