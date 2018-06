Florentino Perez | ' Lopetegui? Real Madrid trasparente | dalla federcalcio spagnola una

Antonio Conte al Real Madrid? Dubbi sulla compatibilità con Florentino Perez e ai tifosi non piace : Sembra un paradosso, se si considera che si parla del club più importante del mondo, ma la ricerca del nuovo tecnico si sta rivelando complicata. Sono infatti già tanti i no collezionati dal patron ...

Panchina Real Madrid - sfumati tutti gli obiettivi : adesso Florentino Perez punta tutto su un allenatore italiano : Il Real Madrid avrebbe messo gli occhi su Antonio Conte per il dopo Zidane, definitivamente sfumata l’ipotesi Pochettino E’ Antonio Conte il nome giusto per la Panchina del Real Madrid . A quanto riporta il quotidiano britannico ‘Daily Mail’ il profilo del tecnico del Chelsea è l’unico a soddisfare appieno la dirigenza dei ‘blancos’ che deve trovare un sostituto dopo l’addio di Zinedine Zidane ...

Real Madrid - il “toto allenatore” continua : spunta Sarri nella lista di Florentino Perez! : Real Madrid alle prese con la tanto agognata ricerca di un tecnico all’altezza della situazione per prendere le redini della squadra nel dopo-Zidane Il Real Madrid continua la ricerca del tecnico che prenderà le redini della squadra nel complicatissimo dopo-Zidane. Già di per sè, per sedere sulla panchina delle merengues, ci vuole una grande personalità, ancor di più dopo tre Champions League consecutive. I nomi in lizza sono i soliti ...