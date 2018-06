Diritti Tv | non raggiunta la cifra minima richiesta dalla Lega | via ai rilanci | Sky

Diritti tv - al via i rilanci : non raggiunte offerte minime per i pacchetti : Continua la giornata cruciale per i Diritti tv in Lega Serie A. Dopo la fase dell'apertura delle offerte, ora si procederà alla fase di rilancio. L'articolo Diritti tv, al via i rilanci: non raggiunte offerte minime per i pacchetti è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Governo - il futuro è nei Diritti. Non neghiamoli : È oramai a tutti evidente come un certo approccio punitivo nei confronti di migranti e richiedenti asilo costituisca la cifra identitaria fondamentale di questo Governo. Va in questo senso riconosciuta a Matteo Salvini la leadership che gli spetta in questa coalizione di destra allargata, volenti o nolenti, anche ai 5 stelle. Non scopro certo l’acqua calda affermando, al riguardo, che quella di Salvini costituisce la personalità politica ...

Diritti tv - il Tribunale di Milano respinge il reclamo di Mediapro. Gli spagnoli : 'Preso dalla Lega un prodotto non conforme : Il Tribunale di Milano non torna sui propri passi e boccia il reclamo di Mediapro, confermando la sospensione cautelare al bando per i Diritti tv della Serie A della società spagnola. È questa la ...

Aquarius - Magi (+Europa) : “Il governo sta violando i Diritti umani - Salvini non può chiudere i porti” : Fanpage.it ha raggiunto telefonicamente l'onorevole Riccardo Magi di +Europa per parlare del caso Aquarius e del braccio di ferro scatenato da Matteo Salvini contro Malta e fare un po' di chiarezza rispetto alle normative internazionali violate dal governo italiano disponendo la chiusura dei porti.Continua a leggere

Gay : Martina - governo non faccia passi indietro su Diritti : Roma, 9 giu. (AdnKronos) – “Speriamo che il governo non faccia fare passe indietro sui diritti. Anzi, bisogna andare avanti. Il Pd c’è”. Lo ha detto il segretario reggente Pd, Maurizio Martina, al Gay Pride a Roma. L'articolo Gay: Martina, governo non faccia passi indietro su diritti sembra essere il primo su SPORTFAIR.

Diritti tv - Mediapro non molla : Roma, 7 giu. (AdnKronos) – Gli spagnoli di Mediapro non mollano la presa e dopo la risoluzione del contratto per i Diritti tv, votato dall’Assemblea di Lega Serie A il 28 maggio, ha inviato questo pomeriggio alle 17, a quanto apprende l’Adnkronos, una manifestazione d’interesse per le trattative private che la Serie A sta portando avanti. Gli spagnoli dovrebbero essere convocati domani mattina in Lega. L'articolo Diritti ...

Diritti civili : Scalfarotto - non in pericolo ma pronti a scendere in piazza - 2 - : ... così sta continuando a fare adesso, ospitando moltissimi talenti nelle sue industrie più importanti, dalla moda all'arte, fino alla scienza e alla ricerca'. E tutto questo 'senza preoccuparsi di ...

Diritti civili : Scalfarotto - non in pericolo ma pronti a scendere in piazza : Milano, 6 giu. (AdnKronos) - "I Diritti civili non sono in pericolo, ma occorre stare con gli occhi bene aperti perché il nuovo governo ha già dato segnali molto preoccupanti e, qualora si manifestassero rischi, siamo pronti a scendere in piazza". A parlare così è il deputato Pd Ivan Scalfarotto che

Diritti civili : Scalfarotto - non in pericolo ma pronti a scendere in piazza : Milano, 6 giu. (AdnKronos) – “I Diritti civili non sono in pericolo, ma occorre stare con gli occhi bene aperti perché il nuovo governo ha già dato segnali molto preoccupanti e, qualora si manifestassero rischi, siamo pronti a scendere in piazza”. A parlare così è il deputato Pd Ivan Scalfarotto che all’Adnkronos spiega: “A livello legislativo, i Diritti acquisiti sono garantiti dalla Corte costituzionale e dalla ...

