Calciomercato Inter | Nainggolan | offerta e risposta Roma

Calciomercato - Asamoah : “a breve annuncerò la mia nuova squadra”. Sarà l’Inter : Kwadwo Asamoah ha parlato ai microfoni di Citi FM, tornando su quello che Sarà il suo futuro dopo sei anni di Juve: “Le voci di mercato sono frequenti, come giocatore, le squadre si approcciano a te, provano a fare le loro mosse. Non resto alla Juventus perché ho già fatto una dichiarazione e ho detto addio. Probabilmente, la squadra alla quale mi unirò Sarà annunciata molto presto – ha rivelato – Ho trascorso sei anni positivi ...

Calciomercato Inter - Antonello : 'Icardi? Parleremo presto del rinnovo' : MILANO - 'Quando competeremo con la Juventus per lo Scudetto? Stiamo impostando un lavoro importante per far tornare l' Inter competitiva ai massimi livelli nei prossimi anni' . Così l'amministratore ...

Calciomercato Inter - Antonello : 'Nainggolan? Servono rinforzi' : MILANO - 'Quando competeremo con la Juventus per lo Scudetto? Stiamo impostando un lavoro importante per far tornare l' Inter competitiva ai massimi livelli nei prossimi anni' . Così l'amministratore ...

Calciomercato - Nainggolan vuole l'Inter : ma la Roma chiede almeno 40 milioni : Radja Nainggolan è l'obiettivo numero uno dell'Inter di Luciano Spalletti per la prossima stagione. Nainggolan-Inter, più di una semplice voce Il centrocampista belga avrebbe...

MAURO ICARDI ALLA JUVENTUS? / Calciomercato - il capitano dei nerazzurri discute del rinnovo con l'Inter : MAURO ICARDI ALLA JUVENTUS? Calciomercato: la moglie e agente del calciatore argentino Wanda Nara è pronta a incontrare i dirigenti bianconeri per trattare il futuro del marito.(Pubblicato il Tue, 12 Jun 2018 13:48:00 GMT)

Calciomercato - Tevez : 'Lautaro Martinez impressionante - ricorda me. Farà impazzire l'Inter' : Lui l'Italia la conosce bene, in Serie A è stato infatti grande protagonista con la maglia della Juventus, e anche per questo le sue parole rappresentano ancora di più una dolce melodia per i tifosi ...

Calciomercato Inter - Nainggolan ad un passo : c’è l’intesa con il calciatore : Calciomercato Inter – L’Inter fa sul serio in vista della prossima stagione e pensa di costruire una squadra in grado di lottare per tutto, la qualificazione in Champions League ha portato entusiasmo ma anche disponibilità per poter Intervenire sul mercato in modo massiccio. Si avvicina sempre di più l’arrivo del centrocampista Radja Nainggolan, il belga ha dato l’ok al trasferimento, intesa dal punto di vista ...

Calciomercato Inter - nuovi contatti per Nainggolan : si cerca l'accordo con la Roma : Inter-Nainggolan: si comincia a fare sul serio. Dopo aver provato i primi approcci nelle ultime settimane, sembra essere arrivato il momento decisivo per capire se sarà possibile o meno il passaggio ...

Calciomercato Inter - Malcom : offerta da oltre 40 milioni : La trattativa col Bordeaux si è bloccata sulle modalità di pagamento Calciomercato Inter Malcom / L'Inter non molla la presa su Malcom . Anzi, come riferisce 'RMC Sport' in Francia, il club nerazzurro ha presentato un'offerta al Bordeaux superiore ai 40 milioni di euro per il cartellino dell'ala brasiliana classe 1997. La società transalpina ha però rifiutato ...

Calciomercato Inter - si complica Rafinha : ecco la probabile nuova destinazione del calciatore : Calciomercato Inter – L’Inter attivissima sul mercato ma non arrivano solo buone notizie, si complica infatti la conferma di Rafinha, sul calciatore di proprietà del Barcellona è piombato il Tottenham. La notizia arriva direttamente dal quotidiano catalano Sport, che conferma la stima di Pochettino nei confronti del calciatore. I 35 milioni per il riscatto del cartellino rappresentano un problema per l’Inter, non per quello di ...

Calciomercato Serie A - tutte le trattative del giorno : Inter e Juve scatenate - super mossa della Lazio - scatti di Genoa - Cagliari e Atalanta : Calciomercato Serie A, tutte le trattative del giorno – Inter letteralmente scatenato in questa prima parte di mercato, già chiuse le trattative per De Vrij, Asamoah e Lautaro Martinez, in arrivo anche altri importanti colpi in grado di portare la squadra di Spalletti al livello anche di Juventus e Napoli. L’Inter ha deciso di puntare tutto su Federico Chiesa, secondo quanto riporta la ‘Gazzetta dello Sport’ pronta un’operazione di 70 ...

Calciomercato Serie A - oltre 3 miliardi di euro spesi negli ultimi 8 anni : Juve prima - seguono Inter e Roma : Tanta spesa, tanta resa Milioni su milioni, sono tantissimi e sempre in aumento quelli che girano nel mondo del Calciomercato. A testimonianza ci sono gli oltre 3 miliardi investiti in giocatori ...

Calciomercato Inter - colpi clamorosi a centrocampo ed in attacco : nasce un 11 stellare [FOTO] : Inter letteralmente scatenato in questa prima parte di mercato, già chiuse le trattative per De Vrij, Asamoah e Lautaro Martinez, in arrivo anche altri importanti colpi in grado di portare la squadra di Spalletti al livello anche di Juventus e Napoli. L’Inter ha deciso di puntare tutto su Federico Chiesa, secondo quanto riporta la ‘Gazzetta dello Sport’ pronta un’operazione di 70 milioni di euro tra cash e contropartite, nelle trattative ...

Calciomercato Serie A - tutte le trattative del giorno : il sogno del Napoli - sorprese di Atalanta - Sampdoria ed Inter - colpi Parma : Calciomercato Serie A, tutte le trattative del giorno – Il Napoli è alla ricerca di un attaccante di razza, di una vera e propria prima punta. Suggestiva l’idea venuta in mente a De Laurentiis ed Ancelotti: riportare a “casa” Edison Cavani, in uscita ormai dal PSG. Non esiste ancora una vera e propria trattativa tra le società: sta di fatto che il calciatore gradirebbe tornare in Italia ed al Napoli in particolare, visto le straordinarie ...