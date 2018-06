gamerbrain

: SEKIRO: Primi dettagli per SHADOWS DIE TWICE - GamingPark_it : SEKIRO: Primi dettagli per SHADOWS DIE TWICE - oOShinobi777Oo : SEKIRO: Primi dettagli per SHADOWS DIE TWICE -

(Di lunedì 11 giugno 2018) Durante l’E3 2018 di Microsoft, From Software ha svelato il mistero che dallo scorso anno si celava dietroDie, annunciando ufficialmentecone gameplay trailer.da From Software Di seguito vi riportiamo le prime informazioni:propone una nuova esperienza oscura e distorta, ideata sulla scia di Dark Souls e Bloodborne Il giocatore veste i panni di un tenace guerriero che dovrà salvare il proprio maestro Ambientato in una versione rivisitata del Giappone del 1500 Il protagonista è un guerriero sfigurato e caduto in disgrazia ma salvato dalla morte Presenti nemici imponenti da sconfiggere con la possibilità di sfruttare il level design verticalmente Possibilità di attaccare i nemici con abilità di vario tipo, agendo silenziosamente o con attacchi da mischia Il ...