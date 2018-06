Mattarella cita Saragat nel trentennale della morte | Senza umanità la democrazia

Festa della Repubblica - il Presidente Mattarella ricorda la nascita della nostra repubblica : Festa della repubblica, il 2 Giungo l'Italia festeggia nel ricordo del referendum che trasformò il nostro paese in una repubblica. Presenti tutte le più alte cariche dello Stato dal Presidente della repubblica Mattarella al neo eletto Presidente del Consiglio Giuseppe Conte.Continua a leggere

Matteo Salvini - la rivincita su Sergio Mattarella : nasce il governo? 'Me ne vado a Sondrio' : Salvini rinuncia a Paolo Savona all'Economia , dirottato agli Affari Europei , ma incassa il nome di un altro euro-scettico. Mattarella, da par suo, dovrà digerire un'altra pedina che per certo non ...

Impeachment Mattarella - idea di Rocco Casalino e Pietro Dettori?/ M5s - Di Maio sollecitato dai "guru social" : Impeachment Mattarella, idea di Rocco Casalino e Pietro Dettori? Ecco il retroscena di casa M5s, con Luigi Di Maio sollecitato dai guru social pentastellati(Pubblicato il Thu, 31 May 2018 11:01:00 GMT)

Matteo Salvini 'padrone' dei media Ha oscurato anche Mattarella E' il più citato. Il sondaggio : Matteo Salvini nelle ultime due settimane è stato il “padrone” indiscusso dei media italiani oscurando, per numero di citazioni, Luigi di Maio e perfino il presidente della Repubblica Segui su affaritaliani.it

Sui mass media Salvini oscura persino Mattarella : la lista dei leader più citati : Tra gli uomini nuovi dell'era leghista emerge Giancarlo Giorgetti, fedelissimo del segretario e coinvolto nella contesa per il ministero dell'Economia, che con le sue 2588 citazioni si posiziona al ...

Salvini : Mattarella indichi via d'uscita : 11.07 "Mattarella ci dica come uscire dallo stallo: abbiamo rinunciato a posti, poltrone, presidenze e ministeri. Ci hanno sempre detto no". Lo ha detto il leader della Lega, Salvini a Pisa. "A un governo gialloverde abbiamo lavorato un mese inutilmente ma ho una dignità politica e l'Italia non è schiava di nessuno:agli italiani pensiamo noi". La riapertura di Di Maio? "Non siamo al mercato", "andremo al voto con chi sostiene il nostro ...

La rivincita di Di Maio e Salvini sullo spread : "Il differenziale schizza - ora chiedete a Mattarella" : "chiedete a Mattarella... Fosse per me ci sarebbe un governo in carica. Hanno scelto altrimenti per rassicurare i mercati, non mi sembra ci stiano riuscendo". Così il leader della Lega Matteo Salvini, al termine della riunione dei gruppi parlamentari, risponde ai cronisti sull'aumento dello spread."Lo spread oggi è schizzato oltre i 300 punti: non accadeva da 4 anni. Il problema non eravamo noi, non era la nostra squadra di ...

Toninelli cita un manuale di diritto costituzionale per criticare Mattarella - ma sbaglia : Danilo Toninelli, deputato del Movimento 5 stelle e capogruppo dei grillini al Senato, su Twitter pubblica una pagina di un testo, “Istituzioni di diritto pubblico”, che attribuisce al costituzionalista Costantino Mortati. Lo fa per sostenere la tesi che vorrebbe Mattarella colpevole di aver forzato la procedura della nomina dei ministri opponendosi a Savona. Ma in pochi minuti su Twitter Toninelli, fino a pochi giorni fa tra i ...

Governo : Mattarella - fatto tutto possibile per nascita esecutivo : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Governo - Mattarella : 'Nessuno può dire io ne abbia ostacolato nascita' : ... Padoan: 'Il problema non è Savona ma il contratto M5S-Lega' CHIESTO PER ECONOMIA FIGURA NON PRO USCITA EURO 'La designazione del ministro dell'Economia costituisce sempre un messaggio immediato per ...

Mattarella : no a Savona - sostenitore dell’uscita dell’Italia dall’euro. Conte rimette l’incarico. Convocato Cottarelli : I vertici M5S e Fdi ipotizzano la strada dell’impeachment contro il capo dello Stato. «No comment» dal Quirinale...

Mattarella : no a chi ipotizza uscita euro - tutelo risparmi italiani : Ho accettato tutte le proposte dei ministri, tranne quella del ministro dell'Economia. La designazione del ministro …