Bari | scomparsa Rosalba Messeni Nemagna | funerali alla chiesa di Sant' Antonio il 4 giugno

bari.ilquotidianoitaliano

: 'Il laghetto che da anni ha come barzelletta l'improvvisa scomparsa di paperelle, pesci e tartarughe, ormai si è tr… - GiornaledPuglia : 'Il laghetto che da anni ha come barzelletta l'improvvisa scomparsa di paperelle, pesci e tartarughe, ormai si è tr… -

(Di sabato 2 giugno 2018) Non si sa ancora l'esito dell'autopsia, ma non sembrano esserci dubbi:, la 'Signora del Petruzzelli', sarebbe morta a 62 anni in seguito a cause naturali. Il magistrato ha dato ...