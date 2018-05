Roma | abusi su una bimba al centro estivo | il capo animatore condannato a 7 anni

Roma : Usura e attività finanziaria abusiva - 43enne ai domiciliari : Roma – I Finanzieri del Comando Provinciale di Roma hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare degli arresti domiciliari emessa dal Giudice delle Indagini Preliminari del locale Tribunale. Questo nei confronti di una donna di nazionalità filippina, per i reati di Usura e abusiva attività finanziaria. Le Fiamme Gialle del Nucleo di Polizia Economico – finanziaria di Roma hanno accertato che una 43enne, in Italia ...

Roma - 'Dammi i soldi o vi meno' : parcheggiatore abusivo minaccia mamma e figlia su Lungotevere : I Carabinieri della Stazione Roma piazza Farnese hanno arrestato un cittadino egiziano di 56 anni, nella Capitale senza fissa dimora e con precedenti, con l'accusa di tentata estorsione. L'uomo stava ...

Roma : Parcheggiatore abusivo aggredisce donna : Roma – Un cittadino egiziano di 56 anni, senza fissa dimora e con precedenti, è stato arrestato dai Carabinieri della Stazione Roma piazza Farnese. L’accusa è di tentata estorsione. L’uomo stava svolgendo l’attività di Parcheggiatore abusivo sul Lungotevere. Ha avvicinato una donna di 40 anni in auto con la figlia di 10 anni, che stava terminando la manovra di parcheggio. L’accaduto L’uomo ha chiesto con ...

Roma soffocata da abusivismo e burocrazia - : Report di Confcommercio Roma sulle imprese del Terziario: abusivismo, pressione fiscale e burocrazia frenano la crescita nella Capitale.

Roma : Abusivismo commerciale - 10.000 articoli sequestrati : Roma – Fine settimana di controlli da parte della Polizia Locale. Ottanta gli agenti messi in campo dal Comando Generale a contrasto dell’Abusivismo commerciale, con migliaia di articoli sequestrati. In zona Colosseo, una pattuglia è stata avvicinata da una coppia di turiste canadesi. Che ha consegnato agli agenti un portafoglio con all’interno 800 euro e i documenti del proprietario, che potrà così riavere quanto perduto. Le attività Le ...

Roma - tavolino selvaggio - tutto da rifare : zero multe agli abusivi e 500 pratiche ferme : Il progetto era nobile: mettere ordine tra le pratiche del tavolino selvaggio in centro storico. Tagliare cioè le protesi abusive dei ristoranti che deturpano gli scorci più belli della Capitale senza ...

Roma : abusi su 3 minorenni - arrestato : 13.10 I Carabinieri della Stazione di Cesano di Roma hanno arrestato un cittadino di nazionalità cingalese, accusato di atti sessuali con minorenni. L'uomo, abitante nella zona frequentata dalle vittime, in diversi episodi - approfittando di alcuni momenti di distrazione dei genitori - ha compiuto molestie sessuali ai danni di tre bambine. L'allarme era scattato proprio in seguito ai racconti delle piccole e alle successive risultanze ...

Roma : Commercio abusivo - controlli e sequestri : Commercio abusivo, controlli e sequestri Roma – Continuano le attività di contrasto al Commercio abusivo nella capitale, con gli interventi del PICS ( Pronto Intervento Centro Storico) della Polizia Locale. Risalgono a ieri mattina i controlli in zona Porta Maggiore. Dove sono stati conferiti a discarica due metri cubi di abiti e materiale elettrico, lasciati a terra da venditori ambulanti che si sono allontanati alla vista degli ...

Roma - abusi sessuali alle bimbe nell'asilo di Bankitalia/ Rinvio a giudizio per maestro 25enne : "sono pentito" : Scuola dell'infanzia di Bankitalia: abusi sessuali a bimbe dell'asilo. Roma, chiesto Rinvio a giudizio per il maestro 25enne reo-confesso, 'pentito'.

Roma - abusi sessuali alle bimbe nell’asilo di Bankitalia/ Rinvio a giudizio per maestro 25enne : “sono pentito” : Scuola dell'infanzia di Bankitalia: abusi sessuali alle bambine dell'asilo, chiesto Rinvio a giudizio per il maestro 25enne reo-confesso e incastrato dalle telecamere, "sono pentito"(Pubblicato il Tue, 15 May 2018 20:30:00 GMT)

Medici e dentisti abusivi - 22 denunciati dai Nas in Emilia Romagna : Medici e dentisti abusivi, 22 denunciati dai Nas in Emilia Romagna Medici e dentisti abusivi, 22 denunciati dai Nas in Emilia Romagna Continua a leggere L'articolo Medici e dentisti abusivi, 22 denunciati dai Nas in Emilia Romagna proviene da NewsGo.

Roma - giallo rifiuti abusivi : «Camion di altri comuni nelle discariche». Indagini dei vigili : L?allarme sui rifiuti di Roma tra fine aprile e inizio maggio è un giallo. Un mistero legato a doppio filo alle tonnellate di immondizia raccolta e portata nei centri Tmb gestiti...

Dalle società ai palazzi abusivi : ecco l’impero Romano dei Casamonica : La vera difficoltà è nel dimostrare la «pericolosità sociale» dei Casamonica. Le denunce per estorsione e usura sono spesso ritrattate, consentendo agli esponenti della famiglia sotto...

Milano : ex scalo Porta Romana - polizia sgombera insediamento abusivo (2) : (AdnKronos) - Il servizio è stato predisposto dal questore Marcello Cardona allo scopo di tutelare l'ordine e la sicurezza pubblica e prevenire l'illegalità, oltre che per censire ed individuare gli occupanti allontanandoli dagli stabili. Le operazioni di sgombero sono state effettuate con l'ausilio